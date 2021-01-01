يخوض الزمالك لقاءًا هامًا عندما يحل ضيفًا على نظيره المقاولون العرب، بعد استنئاف الدوري المصري الممتاز، مرة أخرى عقب نهاية منافسات بطولة كأس العرب التى أقيمت في قطر من 30 نوفمبر الماضي حتى 18 ديسمبر.
موعد مباراة المقاولون العرب والزمالك في الدوري
ويحل الزمالك ضيفا على المقاولون غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.
وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، الانتظام في معسكر مغلق أمس، الأحد، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.
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