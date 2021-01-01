سقوط أمطار ثلجية في عدد من مناطق الإسكندرية

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سقوط أمطار ثلجية

شهدت محافظة الإسكندرية تساقط أمطار ثلجية على بعض المناطق في المحافظة، كالمنشية وشارع النبي دانيال، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ للغاية.

وشهد الكورنيش ارتفاعًا شديدًا في الأمواج، وتشهد محافظة الإسكندرية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث انخفضت درجات الحرارة بصورة كبيرة، ووصلت البرودة ليلاً إلى حد الصقيع، مع هطول أمطار غزيرة على فترات متقطعة في جميع أنحاء المدينة الساحلية، في ظل ارتفاع أمواج البحر إلى حوالي 4-5 أمتار في بعض المناطق.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة بعد توقعات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار على الإسكندرية والسواحل الشمالية، منذ يوم الجمعة.

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة اليوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وتأجيل أي امتحانات غداً للطلاب إلى موعد آخر، ويشمل ذلك الإداريين.

ويستثنى من ذلك القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين فى إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق احتياجات كلياتهم ومعاهدهم.

يأتي هذا نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

المصدر: elbalad

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