شهدت محافظة الإسكندرية تساقط أمطار ثلجية على بعض المناطق في المحافظة، كالمنشية وشارع النبي دانيال، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ للغاية.
وشهد الكورنيش ارتفاعًا شديدًا في الأمواج، وتشهد محافظة الإسكندرية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث انخفضت درجات الحرارة بصورة كبيرة، ووصلت البرودة ليلاً إلى حد الصقيع، مع هطول أمطار غزيرة على فترات متقطعة في جميع أنحاء المدينة الساحلية، في ظل ارتفاع أمواج البحر إلى حوالي 4-5 أمتار في بعض المناطق.
ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة بعد توقعات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار على الإسكندرية والسواحل الشمالية، منذ يوم الجمعة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سقوط أمطار ثلجية في عدد من مناطق الإسكندرية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق