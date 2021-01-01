شهدت مدينة براني غرب مطروح، في الساعات الاولي من صباح اليوم الاثنين، تساقط ثلوج والتى غطت مناطق عديدة بمدينة برانى بالإضافة إلى سقوط أمطار غزيرة.
كما شهدت مدن مرسي مطروح والنجيلة والساحل الشمالي سقوط أمطار غزيرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم .
و أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارىء تحسبا لحدوث أي تداعيات بالإضافة إلي عمل غرفه العمليات المنعقدة علي مدار ٢٤ ساعة لتلقي بلاغات المواطنين.
كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد قرر تعطيل الدراسة ( طلاب ومعلمين ) اليوم الاثنين 20 ديسمبر ولليوم الثانى على التوالى بجميع مدارس المحافظة نظرا لتوقعات الارصاد الجوية بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
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التعليقات على تساقط ثلوج وأمطار غزيرة في مطروح .. شاهد
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