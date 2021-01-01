تناولت وسائل الإعلام، عددًا من التوصيات التي تطالب بتعديلات في قانون الإيجار القديم لإحداث توازن بين حقوق وواجبات المالك والمستأجر والعلاقة بينهما.
وكان اللافت في تلك التوصيات اتفاق أغلبها على فترة 5 سنوات كمرحلة انتقالية يجرى بانتهائها إما إخلاء الوحدات المؤجرة طبقا لطلب مالكها أو دفع القيمة السوقية للإيجار، وهو ما يعني تنفيذ هذه التوصية بحلول عام 2027 حال إقرارها العام المقبل 2022، ويستعرض التقرير التالي أبرز ما جاء في تلك التوصيات بخصوص الفترة الانتقالية.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وفيما يتعلق بأبرز توصيات لإجراء تعديلات قانون الإيجار القديم فقد جاء بعضها متوافقا مع القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بالموافقة على مشروع قانون الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، حيث نصت المادة الثانية على إخلاء الأماكن المؤَجرة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وحددت المادة الثالثة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزداد هذه النسبة سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.
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التعليقات على توصيات جديدة لتعديل قانون الإيجار القديم: الإخلاء بعد 5 سنوات أو الدفع
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