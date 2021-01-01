سرق سيارة فوجد أطفالا.. الذعر يوقع لصا بقبضة الشرطة الأردنية

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › سرق سيارة فوجد أطفالا.. الذعر يوقع لصا بقبضة الشرطة الأردنية

صورة الخبر: سرق سيارة فوجد أطفالا
سرق سيارة فوجد أطفالا

قاد الحظ العاثر لصا لسرقة مركبة بها 3 أطفال، في مدينة إربد شمالي الأردن، مما أثار ذعره ليتسبب بحادث سير.

الحادثة وقعت في ساعات المساء، حيث ذهب مواطن وبرفقته 3 من أطفاله إلى سوق للخضروات، وتوقف لشراء بعض الحاجيات، وما أن توقفت المركبة ونزل الأب منها، حتى استغل أحد اللصوص الموقف وتسلل إلى داخلها وقادها بسرعة هاربا من المكان.

وما هي إلا لحظات حتى بدأ الأطفال بالصراخ، مما تسبب بحالة ذعر لدى اللص الذي كان يقود بسرعة كبيرة، لتصطدم السيارة بأحد المحال التجارية، مما أدى إلى إصابته بجروح، بينما نجا الأطفال بأعجوبة.

وقال مصدر أمني، إن الأطفال لم يصابوا بأذى، بينما تم إلقاء القبض على اللص بعد إصابته، وتم فتح تحقيق بالحادث.

المصدر: cairo24

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سرق سيارة فوجد أطفالا.. الذعر يوقع لصا بقبضة الشرطة الأردنية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
27405

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager