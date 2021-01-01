وزير الصحة الألماني: لا نستطيع إيقاف الموجة الخامسة من كورونا



وزير الصحة الألماني وزير الصحة الألماني

قال كارل لوترباخ، وزير الصحة الألماني، اليوم الأحد، إنه يستبعد فرض إغلاق جديد خلال احتفالات عيد الميلاد، مشيرًا إلى أن التطعيم الإلزامي السبيل الوحيد لوقف الوباء.



لا نية للإغلاق قبل عيد الميلاد بألمانيا

وأضاف الوزير الألماني، أنه لن يكون هناك إغلاق قبل عيد الميلاد في ألمانيا، لكن موجة خامسة قد تضرب البلاد، قائلًا: لقد سجلنا عددًا حرجًا من عدوى أوميكرون.



لا نستطيع إيقاف الموجة الخامسة من كورونا

وتابع كارل لوترباخ خلال حديثه لإذاعة إيه آر دي: لم يعد من الممكن إيقاف هذه الموجة تمامًا، وأعتقد أنه يمكننا التغلب على هذا إذا أغلقنا الثغرات في التطعيم باللقاحات الإلزامية، هذا هو اقتناعي الواضح.

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