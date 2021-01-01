تحقيقات حسن راتب.. نكشف لغز مقبرة الأقصر وسر ظهور زوجة علاء حسانين في قضية الآثار الكبرى | انفراد



حسن راتب حسن راتب

مازالت أسرار قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، والبرلماني السابق علاء حسانين المعروف بنائب الجن والعفاريت، و21 آخرين بتهمة التنقيب والاتجار في الآثار تتكشف في القضية التي شغلت الرأي العام بعدما كشفتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في يونيو الماضي، وأحالتها النيابة العامة لمحاكمة المتهمين فيها حيث كشف شهود كواليس علاقة رجل الأعمال بتجارة الآثار وسر المقبرة المزيفة بالأقصر وعلاقة زوجة علاء حسانين في القضية.



وحدد المستشار عصام فريد، رئيس محكمة الاستئناف، عضو المجلس الأعلى للقضاء، جلسة 21 ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية الآثار الكبرى، والذين بلغوا 23 متهما بينهم اثنين هاربين.



ويواصل القاهرة 24 نشر نص التحقيقات في قضية الآثار الكبرى، وإلى نص أقوال رجل الأعمال حسن راتب:

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نص أٌول حسن راتب في قضية الآثار الكبرىس: هل بينك وبين المتهم علاء محمد حسانين أي أعمال تجارية أخرى بجمهورية مصر العربية أو خارجها؟ج: لا توجد أي معاملات دائمة بيني وبين علاء بعد موضوع السعودية بالعكس بعد المصالحة بدأ يسدد والكلام ده موثق ومثبت.س: ما صلتك بالمدعو وليد عبدالعظيم سليمان محمد؟ج: أنا متذكر الاسم وكان فيه ناس كتير توسطت بيني وبين علاء ممكن يكون هو واحد منهم.س: ما قولك فيما شهد به سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة ؟ج: هو اللى شهد به وليد هو ما قرره له علاء وأكيد علاء كذب على وليد عشان يبرر له عدم سداد المبالغ التي كنت أداينه بها.س: ما قولك فيما ذكره وليد في تحقيقات النيابة العامة أنه بناءً على طلبك للوساطة بينكما لاسترداد مبلغ مالي وقدره ثلاثة مليون دولار أمريكي قمت بتسليمها للمتهم علاء محمد حسانين على سبيل الأمانة لتوصيلهم للأميرة بالمملكة العربية السعودية موضوع إنشاء مشروع بالأراضي السعودية، وقوله بأنه تقابل مع المتهم علاء محمد حسانين بمنزله بمدينة الشيخ زايد وقد أبلغ الأخير بأنه قد تسلم منك فقط مبلغ 16 مليون جنيه مصري بأن ذلك المبلغ خاص بتجارة آثار وليس لتوصيله للأميرة على حد زعمك؟ج: هو وليد قرر ما قرره له علاء وأكيد علاء كذب عليه عشان يبرر له عدم سداد المبالغ التي كنت أداينه بها.س: وبما تعلل ما شهد به سالف الذكر؟ج: ما اعرفشي هو قال كده ليه.س: ما قولك وقد أنكر المتهم علاء محمد حسانين رواية المدعو وليد عبد العظیم سليمان بشأن إقراره للأخير أن ما تسلمه منك من مبالغ كانت بشأن تجارة آثار ؟ج: أنا معرفش حاجة عن رواية وليد وأول مرة اسمعها دلوقتي.س: وما الداعي لقيام المتهم علاء محمد حسانين أن يذكر للمدعو وليد عبد العظيم سليمان -أن تلك المبالغ هي بشأن تجارة آثار وليست جريمة أخرى على حد زعم المتهم علاء محمد حسانين؟ج: علمت الآن من التحقيق أن علاء حسانين نفى ما زعمه وليد حول أكذوبة الآثار وقال إنه لم يذكر له ذلك مما يدل على أن ما زعمه وليد حول قصة الآثار هو زعم كاذب من ابتداعه.س: ماهي علاقتك بالمتهم محمد كامل ناجي وهل من ثمة خلافات بينكما؟ج: ما اعرفش.س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر - لدى استجوابه بتحقيقات النيابة العامة من أن زوجة المتهم علاء محمد حسانين - هناء- قد ذكرت له قيام زوجها المتهم علاء محمد حسانين باصطحابك إلى مدينة الأقصر قبل نشوب الخلافات بينكما من أجل أن يعرض عليك مقبرة بها آثار مزيفة وأن المتهم علاء محمد حسانين طلب منك مبلغ وقدره ثلاثة مليون دولار من أجل أن يستخرج لك ما في المقبرة وأنك دفعت تلك المبالغ على دفعات للمتهم علاء محمد حسانين وأن الأخير يقوم بالنصب عليك؟ج: أنا أول مرة اسمع الكلام ده وعمري ما روحت مع علاء الأقصر.وأحالت النيابة العامة الأحد الماضي، المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسَيْن- و21 متهما آخرين، جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين، إلى محكمة الجنايات المختصة، في قضية الآثار الكبرى.