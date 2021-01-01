مجلة أمريكية تسأل وتجيب: "سو-35" الروسية أم "F-35" الأمريكية.. أيهما تنتصر عند المواجهة؟

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صورة الخبر: "سو-35" الروسية أم "F-35" الأمريكية
"سو-35" الروسية أم "F-35" الأمريكية

قال ديف ماجومدار، في مقال بمجلة The National Interest، إن فرصة النجاة تبقى ضئيلة جدا لسرب من 4 مقاتلات "F-35" الأمريكية، خلال مواجهة مع نفس العدد من "سو-35" الروسية.

وشدد الخبير، على أن "سو-35" تعتبر أكثر تقدما، وتحتوي على معدات الكترونية وملاحية أكثر حداثة، لذا يجب على الطيارين الأمريكيين الاعتماد فقط على خبرتهم للبقاء على قيد الحياة.

ويرى الخبير، أن F-35 لا تملك القدرة على المناورة مثل Raptor وحتى F-16 أو F / A-18. ونوه بأن F-35، ولأنها طائرة خفية، تحمل الأسلحة بداخلها فقط ولا يمكنها حمل صواريخ AIM-9X. وإذا تم وضع الصاروخ في حجرة الأسلحة، فسيتم ذلك على حساب صاروخ AIM-120 AMRAAM، والذي يعتبر أكثر ملاءمة لطائرة مثل F-35. ويعني ذلك أنه يجب على الطيار تجنب الدخول في قتال جوي قريب.

وبما أن عدد F-22 Raptor في سلاح الجو الأمريكي قليل جدا، ويتم تقليص عدد F-15C، فقد تضطر قيادة هذا السلاح، لاستخدام F- 35 لتحقيق التفوق الجوي.

وبسبب غلاء المقاتلات من الجيل الخامس، ستحاول غالبية دول العالم الابتعاد عن استخدامها، ويبقى مصدر التهديد الرئيسي للطيران الأمريكي في معظم مناطق العالم منظومات الدفاع الجوي المتكاملة.

ويرجح كاتب المقالة، أن روسيا والصين لن تجهزا قواتهما الجوية بمقاتلات من الجيل الخامس فقط. وفي المستقبل المنظور، سيكون أساس الطيران التكتيكي مقاتلات "سو-27" والنماذج المعدلة عنها وخاصة "سو-35"، التي ستظهر بالتأكيد لاحقا في العديد من البلدان العالم.

ولمواجهة النماذج المعدلة من "سو-27" سيتعين على البحرية الأمريكية الاعتماد على F-35، على الرغم من أنها ليست مصممة لتحقيق التفوق الجوي وتبقى بمثابة المقاتلة- القاذفة التي تتمتع بقدرة جيدة للدفاع عن نفسها.
كيف سيتصرف سرب من 4 طائرات F-35 إذا واجه سرب "سو-35"؟ على الأرجح، سيقوم الطيارون الأمريكيون بتغيير مسارهم واستدعاء طائرات F-22 Raptor و F-15C، المصممة لتحقيق السيطرة في الجو. وستواصل F-35 الطيران- لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

المصدر: inosmi.ru

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