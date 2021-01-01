هذا ما فعله الممثل.. شهادات صادمة لضحايا شادى خلف



شهادات صادمة لضحايا شادى خلف شهادات صادمة لضحايا شادى خلف

استمعت محكمة جنايات القاهرة لأقوال ٤ فتيات من ضحايا الممثل شادي خلف، وأكدت الضحايا أنهن تعرضن للتحرش علي يد شادي خلف داخل الاستديو الخاص به.



وقالت إحداهن إنها أصيبت بالعصب السابع بعد تحرشه بها وظلت تتلقي العلاج لمدة عامين بعد الواقعة، كما دخلت إحداهن في حالة من الانهيار التام والبكاء الشديد أثناء الإدلاء بشهادتها قائلة “ ايوه اتحرش بيا".



وقررت المحكمة حجز محاكمة الممثل شادي خلف الي جلسة ٢٢ فبراير للحكم.

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تهمة هتك عرض 7 فتيات‫ووجهت النيابة العامة إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.حيث هتك عرض المجني عليها س. م. ع، بالقوة بأن باغتها حال وقوفهما في مواجهته بعضهما لبعض ممسكا إياها من جسدها - منطقة البطن - حال كونه متولي التدريس لها بإحدي ورش التمثيل المملوكة له ‫كما هتك عرض المجني عليها م. ا. أ، بالقوة، بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط وقبلها، واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، ولامس جسدها، حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.‫كما هتك عرض المجني عليها م. ع. م، بالقوة، بأن باغتها بملامسة جسدها رغما عنها ‫وهتك عرض المجني عليها ك. م. ن. بالقوة، بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط ملتصقا بها بجسده ومحاولا تقبيلها حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.‫بالإضافة إلى ذلك هتك عرض المجني عليها هـ. ط. س، بالقوة، بأن أمسك بها وجذبها وهتك عرضها حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له. ‫وأيضا هتك عرض المجني عليها ه. خ. أ، بالقوة، بأن باغتها حال جلوسهما بأحد المقاهي واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.‫ ‫كما هتك عرض المجني عليها م. ع. إ، بالقوة بأن أمسك بها عنوة وجذبها تجاهه واحتضنها واستطالت يده لجسدها، ملامسا لموطن عفتها بأحد قدميه، وذلك حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.وأدلى الممثل شادي خلف المتهم بهتك عرض 7 فتيات باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة وأنكر جميع الاتهامات التي وجهتها إليه قائلا " أنا ممثل وعندي استوديو لتعليم التمثيل والإخراج اسمه استوديو ذات، هو مملوك لي أنا ووالدتي أميرة حسن، ومسجل بالسجل التجاري.تفاصيل اعتراف شادي خلفوأضاف شادي خلف أن طبيعة العمل داخل الاستديو الخاص به هو أن يقوم راغب العمل في المجال الفني بتقديم طلب على الموقع الإلكتروني الخاص بالاستوديو أو الصفحة الخاصة بالاستوديو على موقع الفيسبوك، ليتم تحديد موعد للقاء والمقابلة معهم، لتحديد إمكانية التحاقهم للتدريب في الاستوديو، مشيرا إلى أن الورشة مقسمة إلى أقسام وقسم الإخراج وقسم المونتاج وقسم الكتابة وقسم التصوير السينمائي وقسم الأداء الحركي الرقص، وقسم فن الحكي وإن دوره يقتصر في تدريب المشتركين الراغبين في الالتحاق بورشة التمثيل.وأضاف شادي خلف أنه يتقاضي أجرا علي هذا العمل ولا يعطي شهادات معتمدة من جهة أكاديمية،مؤكدا ان دوره هو تدريب الطالب علي التمثيل لتأهيله للعمل في الفن، وورشة التمثيل تكون مدتها 3 شهور لكل ورشة، ويكون عدد المشتركين بالورشة الواحدة 20 مشترك ولا يقل عن 16 طالب، وجميعهم يكونون متواجدين داخل الورشة ولا يكون طالب منفرد لذاته، وهناك شروط ألا يقل سن المشترك عن 16 عاما ولا يزيد على 50 عاما.وأوضح شادي خلف أن ورشته مرخصة حيث افتتحها في عام 2012 وتحمل سجلا تجاريا رقم 66418 سجل تجاري القاهرة وأيضا مسجل في مصلحة الضرائب المصرية.وعن علاقته بإحدى المجني عليهن أكد أنه تعرف عليها في مدينة نوبيع ولا يعلم لماذا اتهمته بهذا الاتهام مشيرا إلى أنه تعرف عليها من باب المعرفة فقط وكان الحوار يقتصر علي العمل سواء التمثيل أو في مجال عملها في تسويق كامب كان يتنزه فيه على مواقع التواصل الاجتماعي، نافيا أن يكون قد عرض عليها التدريب في ورشة التمثيل الخاصة به.وعن عرض شادي خلف علي الضحية شرب الخمر نفي وقال انها كانت بتشرب الخمر في محل عملها ولم يطلب منها وكانت تشرب بمفردها، ولم يلمس موطن عفتها.