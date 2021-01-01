استقر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” على إقامة أمم إفريقيا في موعدها بالكاميرون.
وكشفت مصادر داخل "كاف" أن أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي صوتوا خلال الاجتماع لصالح قرار رفض تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية "الكاميرون 2021" وإقامتها في موعدها خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل، ورفض فكرة التأجيل أو الإلغاء
يذكر أن اتحاد الأندية الأوروبية، أرسل خطابا إلى الفيفا والكاف “مؤخرا” أكد خلاله رفضه إرسال اللاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا إلى منتخابتهم، للمشاركة في أمم الإفريقية.
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التعليقات على الكاف يتحدى أوروبا.. المكتب التنفيذي يرفض تأجيل أمم أفريقيا
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