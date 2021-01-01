لطلاب الأول والثاني الثانوي.. خطوات تجهيز التابلت لاستلام أكواد الاختبارات وفتح منصة الامتحان



خطوات تجهيز التابلت خطوات تجهيز التابلت





يستعد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 لأداء امتحانات نصف العام، والتي من المقرر أن تنطلق يوم 22 يناير 2022.



وأعلنت الإدارات التعليمية توصيات مهمة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حتى يتمكنوا من استلام أكواد الامتحانات الإلكترونية، والدخول على منصة الامتحان بنجاح.

قد يعجبك أيضا...

وقالت الإدارات التعليمية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي: “لا بد من التأكد من عمل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحانات، على أن يكون مذكورا بها إذا كان الطالب منتظما أو منازل أو خدمات طبقاً لحالة كل طالب”.وأضافت الإدارات التعليمية أنه لا بد لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، التسجيل على تطبيق تنويهات الموجود على التابلت، وذلك لربط التابلت بمنصة الامتحان.وشددت الإدارات التعليمية على ضرورة التأكد من وجود أيقونة منصة الامتحان، وكذلك أيقونة Local Exam على شاشة التابلت.وأوصت الإدارات التعليمية طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بضرورة الدخول على knox mange والتأكد من وجود:الصف الأول Wifi G10 وأمامها Deleteالصف الثانى Wifi G11 وأمامها Deleteوأوضحت أن كلمة Delete تعنى أنه تم بالفعل إضافة نقطة الاتصال للتابلت، أما إن كان مقابلها كلمة install وفي هذه الحالة يجب الضغط عليها للإضافة.جدول امتحانات أولى ثانويأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات أولى ثانوي الخاصة بنصف العام الدراسي الحالي ٢٠٢١\٢٠٢٢.ووفقا لـ جدول امتحانات أولى ثانوي المعلن من وزارة التربية والتعليم، تقام امتحانات أولى ثانوي في الفترة بين السبت ٢٢/١/٢٠٢٢ إلى الأربعاء ٢/٢/٢٠٢٢.وقالت وزارة التربية والتعليم: “تتم امتحانات أولى ثانوي مع ملاحظة أن تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي ١٥ و١٧ يناير ٢٠٢٢”.جدول امتحانات اولى ثانويويتمثل جدول امتحانات أولى ثانوي في:السبت 22 يناير 2022: اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.الاثنين 24 يناير 2022: الكيمياء من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا + الجغرافيا من 11 صباحا لـ الجغرافيا من 11 صباحا : 12:30 ظهرا.الأربعاء 26 يناير 2022: التاريخ من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا + الأحياء من 11 صباحا لـ 12:30 ظهرا.السبت 29 يناير 2022: اللغة الأجنبية الأولى من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا.الاثنين 31 يناير 2022: الفلسفة والمنطق من 11 صباحا لـ 12:30 ظهرا.الأربعاء 2 فبراير 2022: الرياضيات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا + اللغة الأجنبية الثانية من 12:30 ظهرا لـ 2 ظهرا.جدول امتحانات الصف الثاني الثانويوأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات نصف العام لطلاب الصف الثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي 2021 / 2022.ووفقا لجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي، تنطلق امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي خلال الفترة من الأحد ٢٣/١/٢٠٢٢ حتى الخميس ٣/٢/٢٠٢٢.وفيما يلي، ينشر موقع “صدى البلد” صورة جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي المعتمد من وزارة التربية والتعليم.تتمثل تفاصيل جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي في:الأحد 23 يناير 2022: اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا + تطبيقات رياضية لعلمي من 12:30 ظهرا : 3 عصرا + الجغرافيا لأدبي من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا.الثلاثاء 25 يناير 2022: اللغة الأجنبية الأولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.الأحد 30 يناير 2022: جبر وتفاضل وحساب مثلثات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا + الأحياء لطلاب علمي من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا + الفلسفة والمنطق لطلاب أدبي من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا.الثلاثاء 1 فبراير 2022: اللغة الأجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 11 صباحا + الفيزياء لطلاب علمي. من 11:30 صباحا لـ 1:30 ظهرا + التاريخ لطلاب أدبي من 11:30 صباحا لـ 1:30 ظهرا.الخميس 3 فبراير 2022: الكيمياء لطلاب علمي من 9 صباحا لـ 11 صباحا + علم النفس لطلاب أدبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا.