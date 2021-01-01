هل ستتغير مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية ؟.. التعليم تحسم الأمر

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هل ستتغير مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية ؟.. سؤال مازال يشغل الطلاب واولياء الامور ، بعد ظهور حالات أوميكرون في مصر .



ومن جانبها أكدت حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل ، حول تساؤل هل ستتغير مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد ظهور أوميكرون ؟



حيث قالت وزارة التربية والتعليم أنه لن تتغير مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية، حيث انه حتى هذه اللحظة لم تصدر اي تعليمات جديدة من لجنة الازمات بمجلس الوزراء توصي بوجوب اغلاق المدارس وتأجيل امتاحنات النقل والشهادة الإعدادية بسبب أوميكرون .

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وزير التربية والتعليم: الوضع خطير ولا يحتمل تأجيل الدراسة.. نواب: تلقي الطلاب والمدرسين لقاح كورونا ضرورة.. ومقترح بشأن حضور الطلاب 4 أيام في الأسبوعالحكومة تكشف مفاجأة حول تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديووقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : لا تغيير في مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية ، وجداول الامتحانات طلعت بالفعل للصف الرابع الابتدائي والصف الأول والثاني الثانوي .. والامتحانات في مواعيدها إن شاء الله".وأضاف وزير التربية والتعليم : "بمنتهى الوضوح .. مفيش أي حد في وزارة التربية والتعليم أو الصحة أو مجلس الوزراء، قال كلمة واحدة على متحور كورونا الجديد أوميكرون بأي شكل من أشكاله" .. وبالتالي كل ما يُكتب هو مجرد اجتهادات وبلبلة واشاعات".وناشد وزير التربية والتعليم المواطنين : "عايزين من هنا لحد ما الكورونا تروح، نبطل نعمل شغل الإشاعات ده .. لما يكون فيه تأجيل لـ الامتحانات، الدولة هي اللي هتقول .. وبما إن الدولة ما قالتش يبقى مانجتهدش من نفسنا ونقول اشاعات".وتابع وزير التربية والتعليم : "يا جماعة اللي يكتب يكتب، منشغلش بالنا بيه .. الجهة المختصة بهذا القرار هي لجنة إدارة الأزمات والأوبئة برئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء وكل مؤسسات الدولة المعنية وعلى رأسهم وزارة الصحة ، دي اللي بتُسأل عن قرار تأجيل أو تغيير .. واحنا كوزارة بيجيلنا القرار اللي هنفذه".وواصل وزير التربية والتعليم: "أي تعطيل في الحياة مبيكونش في المدارس بس .. بيكون في الجامعات وأماكن الخروج بالإضافة إلى حظر التجوال .. لكن أهم حاجة عندهم تأجيل الدراسة والامتحانات عشان كده مش وراهم غير الشائعات".وناشد وزير التربية والتعليم، جميع أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار التي تنتشر على السوشيال ميديا بشكل غير رسمي، مؤكدا أن الوزارة مسئولة فقط عما تعلنه بنفسها في بيانات رسمية على صفحتها الرسمية على فيس بوك أو الحساب الرسمي لوزير التربية والتعليم.وأضاف وزير التربية والتعليم، أن موعد موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2021 / 2022 ، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي هو يوم السبت 15 يناير 2022.اجراءات عاجلة للمدارس بسبب اوميكرونوتلقت مدارس محافظة القاهرة أول تعليمات رسمية صريحة بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في المدارس لمواجهة متحور كورونا الجديد " أوميكرون" و " دلتا" .حيث شددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، في خطاب رسمي للمدارس ، على ضرورة المتابعة المستمرة للاطمئنان على الطلاب والعاملين في المدارس.كما أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على الإدارات التعليمية بضرورة مخاطبة المدارس بضرورة تمكين الإجراءات الاحترازية للوقاية من متحور كورونا الجديد " أوميكرون" حيث وصفته وزارة الصحة بالمتحور المقلقوأوصت مديرية التربية والتعليم بتمكين كافة الطلاب بجميع المراحل الدراسية من غسل الايدي بصفة مستمرة طوال اليوم الدراسي.وتم التشديد أيضا على ضرورة مخاطبة المدارس بتقليل التجمعات الكبيرة للطلاب خاصة التجمعات غير اللازمة داخل المبنى المدرسي ، مع التنبيه على الحفاظ على مسافة مناسبة بين الطلابكما اكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على مخاطبة كافة المدارس بضرورة اتباع العادات الصحية أثناء العطس ( استخدام المناديل الورقية)جدول امتحانات أولى ثانويأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات أولى ثانوي الخاصة بـ نصف العام الدراسي الحالي ٢٠٢١\٢٠٢٢.ووفقا لـ جدول امتحانات أولى ثانوي المعلن من وزارة التربية والتعليم، تقام امتحانات أولى ثانوي في الفترة بين السبت ٢٢/١/٢٠٢٢ إلى الأربعاء ٢/٢/٢٠٢٢.وقالت وزارة التربية والتعليم: “تتم امتحانات أولى ثانوي مع ملاحظة أن تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي ١٥ و١٧ يناير ٢٠٢٢”.جدول امتحانات اولى ثانويويتمثل جدول امتحانات أولى ثانوي في:السبت 22 يناير 2022: اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.الاثنين 24 يناير 2022: الكيمياء من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا + الجغرافيا من 11 صباحا لـ الجغرافيا من 11 صباحا : 12:30 ظهرا.الأربعاء 26 يناير 2022: التاريخ من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا + الأحياء من 11 صباحا لـ 12:30 ظهرا.السبت 29 يناير 2022: اللغة الأجنبية الأولى من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا.الاثنين 31 يناير 2022: الفلسفة والمنطق من 11 صباحا لـ 12:30 ظهرا.الأربعاء 2 فبراير 2022: الرياضيات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا + اللغة الأجنبية الثانية من 12:30 ظهرا لـ 2 ظهرا.جدول امتحانات الصف الثاني الثانويوأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات نصف العام لطلاب الصف الثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي 2021 / 2022.ووفقا لجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي، تنطلق امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي خلال الفترة من الأحد ٢٣/١/٢٠٢٢ حتى الخميس ٣/٢/٢٠٢٢.وفيما يلي، ينشر موقع “صدى البلد” صورة جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي المعتمد من وزارة التربية والتعليم.تتمثل تفاصيل جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي في:الأحد 23 يناير 2022: اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا + تطبيقات رياضية لعلمي من 12:30 ظهرا : 3 عصرا + الجغرافيا لأدبي من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا.الثلاثاء 25 يناير 2022: اللغة الأجنبية الأولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.الأحد 30 يناير 2022: جبر وتفاضل وحساب مثلثات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا + الأحياء لطلاب علمي من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا + الفلسفة والمنطق لطلاب أدبي من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا.الثلاثاء 1 فبراير 2022: اللغة الأجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 11 صباحا + الفيزياء لطلاب علمي. من 11:30 صباحا لـ 1:30 ظهرا + التاريخ لطلاب أدبي من 11:30 صباحا لـ 1:30 ظهرا.الخميس 3 فبراير 2022: الكيمياء لطلاب علمي من 9 صباحا لـ 11 صباحا + علم النفس لطلاب أدبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا.كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات نصف العام لـ رابعة ابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام لـ رابعة ابتدائي من السبت 15/12022 إلى الخميس ٢٠/١/٢٠٢٢.ضوابط عقد امتحانات نصف العام لرابعة ابتدائيوأضافت وزارة التربية والتعليم : تعقد امتحانات نصف العام لـ رابعة ابتدائي وفقا للضوابط التالية :يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى.عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا.يتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.ومن جانبها، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد اجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .حيث قالت وزارة التربية والتعليم انه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 من المقرر يكون موعد اجازة نصف العام 5 فبراير 2022واضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ان اجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ستكون اسبوعان ، حيث تنتهي يوم الخميس 17 فبراير 2022.وقد بدأ الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي 2021/ 2022 من 9 أكتوبر 2021 .ويستمر الفصل الدراسي الاول حتى 13 يناير 2022 ، ليكون بذلك اجمالي عدد ايام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الاول 93 يوماً.وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي 2021/ 2022 ، يوم السبت 15 يناير 2022 .وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر .