ننشر جداول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية في القليوبية

اعلنت محافظة القليوبية مواعيد امتحانات نصف العام للفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، على أن تنطلق يوم 9 يناير المقبل وتنتهي في 3 فبراير 2022، وتبدأ إجازة نصف العام من يوم 5 حتى 17 فبراير.
وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ان الخريطة الزمنية الكاملة والضوابط الخاصة بامتحانات نصف العام الدراسي الفصل الدراسي الأول.
واشار وكيل تعليم القليوبية إلى أن الامتحانات تنطلق في 9 يناير وتنتهي في 3 فبراير المقبل وتتوقف في الإجازات الرسمية الخاصة بأعياد المسيحيين وعيد الشرطة وثورة يناير في 6 و7 و19 و27 من شهر يناير 2022، على أن تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت 5 فبراير 2022 إلى الخميس 17 من نفس الشهر.
وأضاف أنه تم وضع كل الجداول الخاصة بامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية ومدارس المكفوفين والتعليم المجتمعي والإعدادية المهنية والنقل للصفوف الثانوية العامة والدبلومات كالتالي:
- الصف الثاني الابتدائي تعليم مجتمعي من 9 يناير إلى 10 يناير.
- الصف الثالث الابتدائي تعليم مجتمعي من 9 يناير إلى 11 يناير.
- الصف الرابع الابتدائي العام من 15 يناير إلى 20 يناير.
- الصف الرابع الابتدائي تعليم مجتمعي وصم ومكفوفين من 9 يناير إلى 12 يناير.
- الصف الخامس الابتدائي عام وتعليم مجتمعي وصم ومكفوفين من 9 يناير إلى 12 يناير.
- الصف السادس الابتدائي العام من 10 يناير إلى 13 يناير.
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