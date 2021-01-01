ننشر جداول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية في القليوبية



جداول امتحانات نصف العام جداول امتحانات نصف العام





اعلنت محافظة القليوبية مواعيد امتحانات نصف العام للفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، على أن تنطلق يوم 9 يناير المقبل وتنتهي في 3 فبراير 2022، وتبدأ إجازة نصف العام من يوم 5 حتى 17 فبراير.

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ان الخريطة الزمنية الكاملة والضوابط الخاصة بامتحانات نصف العام الدراسي الفصل الدراسي الأول.

واشار وكيل تعليم القليوبية إلى أن الامتحانات تنطلق في 9 يناير وتنتهي في 3 فبراير المقبل وتتوقف في الإجازات الرسمية الخاصة بأعياد المسيحيين وعيد الشرطة وثورة يناير في 6 و7 و19 و27 من شهر يناير 2022، على أن تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت 5 فبراير 2022 إلى الخميس 17 من نفس الشهر.

وأضاف أنه تم وضع كل الجداول الخاصة بامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية ومدارس المكفوفين والتعليم المجتمعي والإعدادية المهنية والنقل للصفوف الثانوية العامة والدبلومات كالتالي:

- الصف الثاني الابتدائي تعليم مجتمعي من 9 يناير إلى 10 يناير.



- الصف الثالث الابتدائي تعليم مجتمعي من 9 يناير إلى 11 يناير.

- الصف الرابع الابتدائي العام من 15 يناير إلى 20 يناير.

- الصف الرابع الابتدائي تعليم مجتمعي وصم ومكفوفين من 9 يناير إلى 12 يناير.

- الصف الخامس الابتدائي عام وتعليم مجتمعي وصم ومكفوفين من 9 يناير إلى 12 يناير.

- الصف السادس الابتدائي العام من 10 يناير إلى 13 يناير.

- الصف السادس الابتدائي تعليم مجتمعي وضم مكفوفين من 13 يناير إلى 17 يناير.- الصف السادس والسابع الابتدائي صم من من 9 يناير إلى 12 يناير.- الصف الثامن صم من 13 يناير إلى 17 يناير.وأوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن امتحانات المرحلة العاية، كالتالي:- النقل الأول العام والرياضي والصم والمكوفين من 17 يناير إلى 25 يناير.- النقل الثاني الإعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين من 18 يناير إلى 26 يناير.- النقل الإعدادي المهني من 29 يناير إلى 3 فبراير.- الإعدادية المهنية من 20 يناير إلى 26 يناير.- الإعدادية العامة والرياضية من 29 يناير إلى 3 فبراير.- الإعدادية الصم والمكفوفين من 29 يناير إلى 3 فبراير.وتابع وكيل وزارة التعليم فى القليوبية أنه من المقرر إجراء امتحانات النقل الثانوي العام، كالتالي:- النقل الثانوي الفني للصم من 18 يناير إلى 26 يناير.- النقل الأول والثاني الثانوي العام والرياضي في الفترة من 22 يناير حتى 2 فبراير ، على أن يكون امتحانات النقل الأول والثاني الثانوي المكفوفين بنفس الأيام الخاصة بالنقل العام والمحددة من وزارة التربية والتعليم.



