لهذا السبب وصف الرسول الصيام في الشتاء بالغنيمة الباردة ؟



الدكتور رمضان عبد الرازق الدكتور رمضان عبد الرازق



لماذا كان الصوم فى الشتاء الغنيمة الباردة ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، وذلك عبر فيديو منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



ورد "عبد الرازق" قائلاً:" أولاً الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ»، اى انه غنيمة باردة كأنك تكسب مكاسب عظيمة من غير كُلفة ولا مشقة، فاليوم فى النهار قصير جداً فقد يموت الانسان وهو صائم وقال رسول الله (( من ختم له بصيام يومه دخل الجنة)).





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وأوضح السبب فى أن الصوم فى الشتاء غنيمة اى كمن كان فى حرب وهزم العدو واخذ كل ما كان لديه فكأن الشتاء غنيمة المؤمن ومكافأة من الله عز وجل للمؤمن بأن يصوم فى الشتاء فالنهار قصير للصيام والليل طويل للقيام وذكر الله، وكان عبدالله ابن مسعود يقول ( مرحبا بالشتاء يتنزل فيه البركة ليله طويل للقيام ونهاره قصير للصيام).وتابع قائلاً: "ففى ليال الشتاء نستشعر فيه بالمشاعر ونقيم الليل ونقرأ القران ونصلى الفجر ونتواصل مع الله عز وجل، فضلاً عن الظواهر التى تحدث فى فصل الشتاء كالبرد والأمطار التى تذكرنا بنار جهنم، فعلينا ان ندعو الله فى كل وقت وحين ان يقينا من عذاب نار جهنم وزمهريرها، كذلك البرد والدفى يذكرنا بالفقراء مما يجعلنا نتصدق بمال وبطاطين للفقراء كذلك لو لديك ملابس قديمة او لست بحاجة اليها محتاجها وزعها على الفقراء ستكسب ثواباً عظيماً ".