6 أسباب لالتهاب العمود الفقرى منها فقدان كتلة العظام.. اعرف طرق العلاج



أسباب لالتهاب العمود الفقرى أسباب لالتهاب العمود الفقرى

التهاب العمود الفقرى من أكثر الأمراض التى تصيب الكثير من الأشخاص وغير مرتبط بعمر محدد ، وله الكثير من الأسباب التى تصيب النساء أو الرجال وأحيانا تصيب الشباب فى سن صغيرة .



وذكر موقع "the health" الطبى أن هناك عددًا من الأسباب التى تؤدى إلى التهابات فى العمود الفقرى عند الكثير من الأشخاص ومن أبرزها:



1 الشيخوخة مع التقدم فى السن.

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2 هشاشة العظام التى تسبب لين العظام والتعرض للألم والكسر بسهولة .3 فقدان كتلة العظام بسبب كبر السن.4 الإصابة بالفقار.5 التهاب المفاصل الروماتويدى إحدى الأمراض المناعية .6 كسر العمود الفقرى وخاصة لكبار السن الذى يكون من الصعب علاجه سريعا .العمود الفقرىالعمود الفقرىوأضاف التقرير الطبى المنشور على الموقع أن أبرز العلاجات التى تتضمن العلاجات غير الجراحية من خلال إتباع عدد من العادات الصحية ومنها:1 الحفاظ على وزن صحى والقضاء على السمنة.2 التوقف عن التدخين.3 إجراء تعديلات على الوضع اليومى فى الجلوس والنوم.4 استخدام العلاج الطبيعى من أجل ليونة العضلات.5 ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.التمارين الرياضيةوأوضح التقرير ، أن حالات الكسور أو شرخ العظام تتطلب التدخل الجراحى سريعا من خلال الطبيب المختص مع العلاج الدوائى الذى يستمر لعدة أشهر وقد تستمر فى حالات الكسور الشديدة إلى سنوات ، بالاضافة إلى ضرورة اتباع الراحة التامة ومنع ممارسة الحركة كثيرًا.وأشارت دراسات سابقة إلى ضرورة اتباع نظام غذائى صحى لمن يعانى التهابات المفاصل والعمود الفقرى ومن أبرزها ،الاهتمام بتناول أطعمة تحتوى زيت السمك والأوميجا 3 ، وشرب الزنجبيل الذى يؤثر على ضخ الدم بالأوعية الدموية خاصة فى الأطراف من اليدين والأرجل ، بالاضافة إلى التوقف عن الأطعمة التى تحتوى على الصوديوم ومنها الحوادق، والمخللات، والشطة، والفلفل، والابتعاد عن الكافيين مثل الشاى والقهوة لتأثيرها على الشرايين الطرفية، وتأثيرها على الأوعية الدموية.