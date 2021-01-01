

جوجل تبدأ في تطبيق سياسة مثيرة للجدل تمنحها وصولا لمحتوى Google Drive جوجل تبدأ في تطبيق سياسة مثيرة للجدل تمنحها وصولا لمحتوى Google Drive

أعلنت شركة جوجل Google، عن شروط استخدام جديدة لخدمة التخزين السحابي الخاص بها Google Drive، والتي بموجبها ستبدأ عملاقة البحث قريبا في تقييد الوصول إلى الملفات التي تنتهك سياسة خصوصية المنصة.



وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، قالت جوجل عبر مدونتها الرسمية، أنها ستتخذ قريبا خطوات نشطة لتحديد الملفات التي تنتهك سياسة خصوصية خدمة درايف، بموجها ستطبق إجراءات صارمة ضد الحسابات التي قامت بمخالفة قواعدها من بينها الحظر.



قواعد درايف الجديدة تمنح جوجل وصولا مصرح به لمحتوى المستخدمين على غرار آبل

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ووفقا لـ جوجل سيتم وضع علامة على الملفات التي تنتهك سياسات عملاق البحث لمالكها وتقييدها بشكل تلقائي، هذا يعني أنه لم يعد بإمكان المستخدم مشاركة المحتوى إلى مستخدمين آخرين، وسيتم إغلاق الوصول إليها للجميع باستثناء المالك.وتقول جوجل إن هذا التغيير سيساعد في ضمان معرفة مالكي الملفات بحالة ملفاتهم وأيضًا حماية المستخدمين الآخرين من المحتوى المسيء.وتشير جوجل إلى أن السبب الرئيسي وراء تغيير السياسة هو إضافة طبقة حماية جديدة ضد إساءة استخدام خدماتها، كما ستقوم الشركة الأمريكية بتصنيف الملفات على أنها محتوى غير لائق من قراصنة الإنترنت، مثل ملفات البرامج الضارة والكلام الذي يحض على الكراهية والمستندات الجنسية الصريحة والملفات التي قد تكون خطرة على الأطفال.وأوضحت جوجل أنه أنه بمجرد تلقي المستخدم إشعارا بانتهاك محتمل لسياسة خصوصية خدمة درايف، سيقوم خبراء الشركة بمراجعة المحتوى واتخاذ بعض الإجراءات من بينها تقييد الوصول أو حذف ملف أو حظر مالك الحساب من الوصول إلى منتجات عملاق البحث، وفقا لقواعد استخدام الخدمة الجديدة.وأعرب الخبراء عن مخاوفهم من أن ابتكار جوجل الجديد، قد يضر المستخدمين من خلال جعل ملفاتهم غير قابلة للوصول دون سبب وجيه؛ نظرا لأن جوجل لم تصف بوضوح المعايير المخصصة لتحديد المحتوى غير المناسب، ولحسن الحظ، قدم عملاق البحث نظام مراجعة لمستخدمي Google Drive الذين يشعرون أن ملفاتهم قد تم تقييدها بشكل غير عادل.وصرحت جوجل في وثيقة سياستها: “نحتاج إلى الحد من الانتهاكات التي تهدد قدرتنا على تقديم هذه الخدمات، ونطلب من الجميع الالتزام بـ سياساتنا لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف”.ومن المحتمل أن تواجه سياسة منصة درايف الجديدة، العديد من الانتقادات من المهتمين بالخصوصية نظرا لأن هذه الخطوة تعد انتهاك لخصوصية مستخدمي المنصة السحابية، على غرار شركة آبل التي بدأت مؤخرا باتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها الوصول إلى ملفات المستخدمين المحفوظة على خدمة آيكلاود بهدف حماية الأطفال من المحتوى المسيء الذي قد يعرضهم للتحرش أو الاعتداء الجنسي من قبل البالغين.ويشار إلى أن Google Drive يعمل باستمرار لحماية أمن وسلامة مستخدمينا ومجتمعنا مع احترام الخصوصية دائما، وذلك على غرار الطريقة التي يحافظ بها Gmail على المستخدمين لفترة طويلة في مأمن من هجمات التصيد والبرامج الضارة؛ ويعد تقديم وسائل الحماية هذه إلى درايف أمرا بالغ الأهمية لضمان بقاء Drive آمنا قدر الإمكان لجميع المستخدمين .