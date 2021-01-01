تطبيق انستجرام يتجاوز 2 مليار مستخدم نشط شهريًا

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تطبيق انستجرام يتجاوز 2 مليار مستخدم نشط شهريًا

يتخذ تطبيق انستجرام خطوة جديدة للأمام بتحقيق إنجاز لم يصل له إلا القلة القليلة، حيث تمكن من تجاوز ملياري مستخدم نشط شهريًا وفقًا لأحدث التقارير.

ورغم عدم افصاح الشركة عن هذا الإنجاز بسبب التقلبات التي تمر بها الشركة الأم، ميتا، إلا أن مصادر شبكة CNBC أشارت للوصول لهذا الرقم الضخم وفقًا لتسريبات أحد الموظفين.

ومنذ إعلانها عن تجاوز عدد المستخدمين النشطين شهريًا المليار مستخدم في 2018، لم تتحدث انستجرام مجددًا عن عدد مستخدميها بشكل رسمي. لكن مصدر الخبر أشار لتجاوز عدد المستخدمين المليارين قبل نحو أسبوع من تغيير فيس بوك اسمها إلى ميتا، ما يعني أن الرقم ربما ارتفع قليلًا الآن.

ويمثل هذا الإنجاز علامة فارقة لانستجرام، الشركة التي تسعى لتضييق الخناق على تيك توك، التطبيق الذي تجاوز مليار مستخدم نشط شهريًا في سبتمبر لكنه يحظى بنمو هائل في فترة قصيرة جدًا.

المصدر: عالم التقنيه

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