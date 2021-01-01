حصل تطبيق تيك توك على العديد من المزايا الجديدة في آخر تحديث ومن بينها إمكانية رفع مقاطع الفيديو بدقة تصل 1080 بكسل، بعد أن كانت المقاطع ترفع بدقة حتى 720 بكسل تقريبًا.
وسيتمكن المستخدمون الذين يرغبون برفع مقاطع الفيديو بدقة أعلى على هواتفهم من تغيير إعدادات جودة الفيديو عند مشاركته من خلال اختيار المزيد من الخيارات وتحديدها لتكون بدقة HD أي 1080 بكسل، هذا بطبيعة الحال سيزيد من مدة رفع الفيديو ومشاركته لدى المستخدمين خاصة بزيادة حجمه بزيادة الدقة.
وبجانب ذلك، فسيوفر تطبيق تيك توك المزيد من التحسينات على طريقة رفع الفيديو مع خيارات جديدة لتحسين ظهور الفيديو مثل التحكم بالإضاءة والتباين بطريقة ذكية.
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التعليقات على تيك توك تتيح رفع مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل وتضيف المزيد من التحسينات
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