

أدوبي تكشف عن مشروع Project Shasta – محرر صوت عبر الويب أدوبي تكشف عن مشروع Project Shasta – محرر صوت عبر الويب

بدأت شركة أدوبي في اختبار أداة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي في عملها لتسهيل التسجيل الصوتي بالاعتماد على الويب، وقد أطلقت الشركة على الأداة مشروع شاستا أو ” Project Shasta”.



ستوفر الأداة الجديدة خيارات سهلة لتسجيل الصوت وتحريره أو مونتاجه عبر الإنترنت، وخاصة لصانعي المحتوى لاسيما في مجال البودكاست.



وعلى ما يبدو أن أدوبي ترغب بجعل أكبر عدد ممكن من الجمهور يصنعون المحتوى حول العالم بكافة أنواعه لاستغلال أوقاتهم في فترة الحجر والإغلاق، حيث توفر أداة Project Shasta خيارات سهلة لتسجيل وتحرير الفيديو للمبتدئين والمحترفين في نفس الوقت.

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وستعمل على توفير مزايا مثل تحويل التسجيلات الصوتية مباشرة إلى نصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي ومن ثم سيكون تحريرها سهلًا كما هو الحال مع طرق تحرير النصوص التقليدية على الويب. بجانب خيارات لتحسين الصوت مثل إلغاء التشويش والضوضاء في بعض التسجيلات – ما يعني أنه لا حاجة للقلق عند تسجيل الصوت في بيئة غير معزولة واحترافية، وإمكانية إضافة المؤثرات الصوتية، أو اختيار نموذج تحرير محدد للمشروع.وتتطلب الأداة وجود متصفح كروم لتشغيل عبر الإنترنت، وسيكون بإمكان أي شخص تجربتها في المستقبل خلال مرحلة الاختبار، لكنها في الوقت الحالي تتطلب التسجيل للمستخدمين الأوائل للحصول على دعوة، كونها في مرحلة الاختبار المبكرة ألفا، وستمنحهم أدوبي بذلك فرصة التجربة الأولى لصناعة وتحرير محتواهم الصوتي ومشاركته مع غيرهم بسهولة.فيديو توضيحي حول أداة مشروع شاستا ” Project Shasta” من أدوبي: