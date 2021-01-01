

بسعر رخيص.. تسريبات مصورة تكشف مواصفات هاتف نوكيا Nokia 2760 Flip 4G بسعر رخيص.. تسريبات مصورة تكشف مواصفات هاتف نوكيا Nokia 2760 Flip 4G

كشفت تسريبات مصورة عدد من مواصفات هاتف Nokia 2760 Flip الذى تعتزم شركة نوكيا إطلاقه خلال الأيام المقبلة، حيث يتميز الهاتف بعدد من الإمكانات الجيدة مع سعر رخيص أقل من 3 آلاف جنيه.



وبحسب موقع Gizmochina فإنه قد تم مواصفات رصد هاتف Nokia 2760 Flip بعد اعتماده من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC ، تحت رقم طراز TA-1398 ، وتقنية الجيل الرابع للاتصالات 4G .



وسيأتى هاتف Nokia 2760 Flip بشاشة من نوع LCD بأبعاد شاشة x 2.28 x 0.76 4.33 بوصة ، وبدقة دقة 240 × 320 بكسل ، وجودة + HD ، مع ثقب في أعلى الشاشة، ومقاومة للكسر والمياه والغبار .

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ويقدم هاتف نوكيا Nokia 2760 Flip كاميرا رئيسية خلفية بدقة 5 ميجابكسل، مع مستشعر عمق دقة 2 ميجابكسل لالتقاط صور بورتريه، تدعم الكاميرا أيضًا الوضع الليلي و تقنيات EIS و OZO الصوتي المحيط، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.ويحتوى هاتف نوكيا Nokia 2760 Flip على بطارية بسعة 1450 مللى أمبير ، تستطيع الصمود حتى 7 ساعات ، مع تقنيات Bluetooth ، و GPS ، وورسائل الوسائط المتعددة ومكبر صوت ومشغل mp3 ، مع فتحة لبطاقة التوسعة microSD.