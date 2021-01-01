كشفت تسريبات مصورة عدد من مواصفات هاتف Nokia 2760 Flip الذى تعتزم شركة نوكيا إطلاقه خلال الأيام المقبلة، حيث يتميز الهاتف بعدد من الإمكانات الجيدة مع سعر رخيص أقل من 3 آلاف جنيه.
وبحسب موقع Gizmochina فإنه قد تم مواصفات رصد هاتف Nokia 2760 Flip بعد اعتماده من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC ، تحت رقم طراز TA-1398 ، وتقنية الجيل الرابع للاتصالات 4G .
وسيأتى هاتف Nokia 2760 Flip بشاشة من نوع LCD بأبعاد شاشة x 2.28 x 0.76 4.33 بوصة ، وبدقة دقة 240 × 320 بكسل ، وجودة + HD ، مع ثقب في أعلى الشاشة، ومقاومة للكسر والمياه والغبار .
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التعليقات على بسعر رخيص.. تسريبات مصورة تكشف مواصفات هاتف نوكيا Nokia 2760 Flip 4G
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