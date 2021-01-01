دراسة: الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة قد تكون مفيدة لالتهاب المفاصل

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تشير دراسة جديدة نُشرت في مجلة Experimental Cell Research إلى أنه قد يكون من الجيد تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة.



اختبر الباحثون من جامعة ولاية واشنطن 6 من المواد الغذائية المضادة للأكسدة ، أو المنتجات الغذائية ، بما في ذلك فيتامين سي وفيتامين إي والكركمين على الخلايا المستنبتة.



اقترحت نتائج الاختبار أن حمض الغاليك هو أكثر مضادات الأكسدة فعالية لتحييد الجذور الحرة في خلايا الغضروف المفصلي، وأشارت النتائج إلى أن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة - وممارسة الرياضة قد يفيد الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام الخفيف.

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لكن الباحثين حذروا من أن حمض الجاليك لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه علاج معجزة ، وأي إجراء ينبغي اتخاذه فقط بالتشاور مع الطبيب ، حسبما ذكرت صحيفة Science Dailyالأطعمة الغنية بمضادات الأكسدةفيما يلي بعض من أفضل المصادر الغذائية لحمض الجاليك:الفراولةتحتوي الفراولة أيضًا على نوع من مضادات الأكسدة تسمى الأنثوسيانين ، والتي قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.الموزإلى جانب مضادات الأكسدة ، يعتبر الموز مصدرًا صحيًا للألياف والبوتاسيوم وحمض الفوليك.الشوكولاته الداكنةتحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات أكسدة أكثر من العنب البري والتوت، كما ربطت الدراسات أيضًا مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو والشوكولاتة الداكنة بتقليل الالتهابات وعوامل الخطر لأمراض القلب.جوزيقال أن الجوز يحتوي على أعلى فعالية في مضادات الأكسدة بين المكسرات، يحتوي الجوز على نسبة عالية من مادة البوليفينول التي لها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.