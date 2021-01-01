دراسة: الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة قد تكون مفيدة لالتهاب المفاصل

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التهاب المفاصل

تشير دراسة جديدة نُشرت في مجلة Experimental Cell Research إلى أنه قد يكون من الجيد تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة.

اختبر الباحثون من جامعة ولاية واشنطن 6 من المواد الغذائية المضادة للأكسدة ، أو المنتجات الغذائية ، بما في ذلك فيتامين سي وفيتامين إي والكركمين على الخلايا المستنبتة.

اقترحت نتائج الاختبار أن حمض الغاليك هو أكثر مضادات الأكسدة فعالية لتحييد الجذور الحرة في خلايا الغضروف المفصلي، وأشارت النتائج إلى أن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة - وممارسة الرياضة قد يفيد الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام الخفيف.

لكن الباحثين حذروا من أن حمض الجاليك لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه علاج معجزة ، وأي إجراء ينبغي اتخاذه فقط بالتشاور مع الطبيب ، حسبما ذكرت صحيفة Science Daily

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة
فيما يلي بعض من أفضل المصادر الغذائية لحمض الجاليك:

الفراولة
تحتوي الفراولة أيضًا على نوع من مضادات الأكسدة تسمى الأنثوسيانين ، والتي قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

الموز
إلى جانب مضادات الأكسدة ، يعتبر الموز مصدرًا صحيًا للألياف والبوتاسيوم وحمض الفوليك.
الشوكولاته الداكنة
تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات أكسدة أكثر من العنب البري والتوت، كما ربطت الدراسات أيضًا مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو والشوكولاتة الداكنة بتقليل الالتهابات وعوامل الخطر لأمراض القلب.

جوز
يقال أن الجوز يحتوي على أعلى فعالية في مضادات الأكسدة بين المكسرات، يحتوي الجوز على نسبة عالية من مادة البوليفينول التي لها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

المصدر: مجلة Experimental Cell Research

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