الرسمية، التي سيصل بها، والتي تشير إلى أنه، هاتف متوسط، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع العلم بأن هذا هو الهاتف، الذي ظهر مسبقا على منصة 3C، في الصين، بشحن سريع قوته 18 واط.
ووفقا لقاعدة البيانات TENAA، فالهاتف iQOO U5، القادم من فيفو، سيتوفر مع شاشة AMOLED، حجمها 6.58 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، كما أنه سيتوفر، مع كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية، والكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف، سيضم كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0.
اعتماد المواصفات الرسمية للهاتف iQOO U5 على TENAA
وبالإضافة إلى ذلك، فتم التأكيد على أن هذا الهاتف، سيضم بطارية بسعة 4910 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، كما أنه سيتوفر بثلاثة إصدارات، على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، سيضم ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، مع ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني، سيضم 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت، والإصدار الثالث، سيضم 8 جيجا رام، مع 256 جيجا بايت.
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