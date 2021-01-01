

مواصفات وأسعار هاتف Vivo Y32 مواصفات وأسعار هاتف Vivo Y32

في خطوة غير متوقعة، قامت الآن شركة فيفو، بإزاحة الستار رسميا، عن الهاتف Vivo Y32، بالمعالج Snapdragon 680، الجديد من كوالكوم، الذي يدعم شبكات 4G فقط، والذي يعد بأداء ممتاز للغاية، في هذه الفئة السعرية، ولكن باقي المواصفات، تبدو وكأنها اقتصادية، وتتمثل في كاميرات خلفية، وأمامية ضعيفة نسبيا، وشاشة ضعيفة الجودة، ولكنها ما زالت مقبولة في هذه الفئة السعرية، ومع ذلك دعونا نتعرف الآن، على سعر ومواصفات الهاتف Vivo Y32.



مواصفات الهاتف

هاتف فيفو الجديد، مصمم حول شاشة LCD، بحجم 6.51 بوصة، وبجودة HD+، وبمعدل تحديث 60 هرتز فقط، بالإضافة إلى أنها، تحتوي على ثقب بشكل النوتش في المنتصف، من أجل كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والهاتف Vivo Y32، يضم كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الماكرو، تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، مع العلم بأن الكاميرات الخلفية، والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.



الهاتف Vivo Y32، يضم معالجا ثماني النواة، من فئة Snapdragon 680، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، ويعمل بواجهة OriginOS 1.0، التي تستند على نظام التشغيل Android 11، كما أنه، يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، بجانب ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الذاكرة العشوائية قابلة للاتساع، بزيادة تصل إلى 4 جيجا رام، والذاكرة الداخلية قابلة للاتساع، حتى 1 تيرا بايت.

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بطارية هذا الهاتف، تأتي بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، والشحن الواحدة، تعمل لمدة 27 يوما، في وضع الانتظار، أو 143 ساعة من تشغيل الموسيقى، أو 13 ساعة أثناء تشغيل الألعاب، ومشاهدة الفيديو، وبخصوص المميزات الأخرى، فالهاتف Y32، يدعم خاصية Game Box 10.0، وخاصية Multi-Turbo 5.5، كما أنه يدعم، مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في زر التشغيل على الجانب، مع دعم شبكات Wi-Fi ثنائية النطاق، وبلوتوث 5.0، ودعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت.سعر الهاتف Vivo Y32سعر الهاتف Vivo Y32، يبلغ حوالي 220 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.