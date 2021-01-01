

هاتفا Realme GT Neo3 وRedmi K50 يصلان بالمعالج Dimensity 8000 هاتفا Realme GT Neo3 وRedmi K50 يصلان بالمعالج Dimensity 8000

على الرغم من أن المعالج، Dimensity 8000، لم يصل بعد، إلا أن هناك العديد من التقارير، التي تشير إلى أن، الهاتفين Realme GT Neo3، وRedmi K50، سيتم تشغيلهما بالمعالج، Dimensity 8000، الذي سيكون خيارا معقولا، من المعالج الرائد الحالي، Dimensity 9000، بسعر أرخص.



وبالنظر إلى الهاتفين Redmi K40، وRealme GT Neo2، اللذين يواجهان بعضهما البعض، بمواصفات وأداء مماثل، فنتوقع أن يكون هذا التقرير القادم، من منصة Digital Chat Station، والذي يؤكد وصول، الهاتفين Realme GT Neo3، وRedmi K50، بالمعالج Dimensity 8000، صحيحا بنسبة كبيرة، ليدخلا في منافسة قوية من جديد.



هواتف Realme GT Neo3 وRedmi K50 ستصل بالمعالج Dimensity 8000

وحتى الآن، لم يتم الكشف عن التفاصيل الرسمية، للمعالج Dimensity 8000، القادم من ميديا تيك، ولكن حصلنا على أكثر من تسريب، يشير إلى أنه، سيتم تصنيعه بتقنية 4 نانومتر، من TSMC، بدلا من تقنية 4 نانومتر، الموجودة في معالج Dimensity 9000، بالإضافة إلى أنه، سيلتزم بتصميم ARMv8 الأقدم، وسيحتوي على 4 أنوية Cortex-A78، بسرعة 2.75 جيجاهرتز، و4 أنوية Cortex-A55، بسرعة 2.0 جيجاهرتز، وسيحتوي كذلك، على وحدة معالجة رسوميات، من فئة G510 MC6، والتي تعد بأداء أسرع مرتين، وأكثر كفاءة بنسبة 22% من سابقتها.

قد يعجبك أيضا...

وعلاوة على ذلك، فإن هذا المعالج، سيدعم تشغيل شاشة بجودة FHD+، وبمعدل تحديث 168 هرتز، أو بجودة QHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، كما أنه سيدعم ذاكرة عشوائية، من فئة LPDDR5، وذاكرة تخزين، من فئة UFS 3.1، مع إمكانية تشغيل كاميرات، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة تصل إلى 8K.ومن المثير للاهتمام، أن نشاهد هذا التقرير، بعد أيام قليلة من، تأكيد المدير العام لشركة ريدمي، بأن أحد هواتف Redmi K50، ستصل بمعالج Dimensity 9000، ومن المحتمل أن يكون ذلك لإصدار K50 Gaming.