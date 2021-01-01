

Flat6Labs وجامعة ESLSCA تطلقان حاضنة للابتكار وريادة الأعمال Flat6Labs وجامعة ESLSCA تطلقان حاضنة للابتكار وريادة الأعمال

ضمت جامعة ESLSCA أولى دفعاتها من الطلاب الجامعيين في مصر في العام ٢٠١٩ ومنذ ذلك الحين وهي تقدم برامج مبتكرة تتيح للطلاب المضي قدمًا نحو الحصول على مسيرة مهنية ناجحة.



وقعت Flat6Labs اتفاقية شراكة مع جامعة ESLSCA لإطلاق حاضنة للابتكار وريادة الأعمال، والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة للطلاب في المرحلة الجامعية من بناء نماذج أعمال قابلة للتطبيق بعد التخرج.



تم توقيع اتفاقية الشراكة في أكتوبر ٢٠٢١، لإطلاق برنامج موجه لطلاب إدارة الأعمال. وتم تصميم البرنامج كي يساعد في بناء قدرات طلاب إدارة الأعمال وإمدادهم بالمعرفة والأدوات الأساسية، بما يمكنهم من بناء وتطوير منتجات وشركات قادرة على المنافسة.

قد يعجبك أيضا...

أقرأ أيضا: Flat6Labs تعلن إغلاق ثاني لصندوق بذور تونس بمشاركة Sawari Venturesيمتد برنامج حاضنة الأعمال لـ ٨ أشهر على مرحلتين. خلال المرحلة الأولى يتم اختيار ١٠٠ طالب، وتقسيمهم من ٢٥ إلى ٣٠ فريقًا يمثلون شركات ناشئة مختلفة، ومنحهم فكرة عامة عن ريادة الأعمال وأساسيات التفكير التصميمي، وصولاً إلى التسويق واجتذاب العملاء، إلى جانب تقديم خدمات وامتيازات عدة إضافية لهم، مثل التدرب على يد الخبراء ومُحاضرات التوجيه وورش العمل والإرشاد من قبل خبراء في السوق.أقرأ أيضا: برنامج flat6labs يشهد تخريج ٨ شركات ناشئة جديدةيلي تلك المرحلة توزيع فرق الشركات الناشئة على مسارين رئيسيين. سيتألف المسار الأول TopX من ١٠ شركات ناشئة تحصل على تدريب مكثف في ريادة الأعمال من أجل تسريع وتيرة نموها خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة، إلى جانب المسار الثاني Frontier، والذي سيتيح لفرق الشركات الناشئة (من ١٥ إلى ٢٠ شركة) المتبقية تطوير مهاراتهم في ريادة الأعمال. سيتوج البرنامج بفاعلية تعرض خلالها الشركات الناشئة أفكارها ونماذج أعمالها أمام لجنة تتكون من المسئولين في ESLSCA وFlat6Labs.قال رامز الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة Flat6Labs: “إلى جانب تعزيز عملية التعلم في مجال ريادة الأعمال، سيكون برنامج التسريع الجامعي موردا هاما ليس فقط لمؤسسة ESLSCA، ولكن للمجتمع ككل من حيث الابتكار والإبداع وريادة الأعمال والأعمال القائمة على التكنولوجيا والتطوير التكنولوجي والاقتصادي على المستوى الإقليمي”.ضمت جامعة ESLSCA أولى دفعاتها من الطلاب الجامعيين في مصر في العام ٢٠١٩ ومنذ ذلك الحين وهي تقدم برامج مبتكرة تتيح للطلاب المضي قدمًا نحو الحصول على مسيرة مهنية ناجحة.وقال الدكتور محمد العيسوي، مدير برنامج BBA في جامعة ESLSCA: “مُتحمسون جدًا لإطلاق هذا البرنامج مع شريك مثل شركة Flat6Labs يتمتع بخبرة واسعة وسجل حافل في قطاع ريادة الأعمال، على المستويين المحلي والإقليمي. نحن في جامعة ESLSCA نفخر بإعدادنا للطلاب لاقتحام عالم الأعمال الحديث اعتمادًا على الابتكار والتميز. نتطلع من خلال هذا البرنامج لأن نصبح منصة انطلاق للأجيال القادمة من رواد الأعمال الناجحين”.