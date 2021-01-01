

إطلاق 52 قمرا اصطناعيا لتزويد الأرض بالإنترنت إطلاق 52 قمرا اصطناعيا لتزويد الأرض بالإنترنت

انطلق صاروح "سبيس إكس" من قاعدة فاندنبرغ الفضائية بولاية كاليفورنيا الأميركية، صباح السبت، حاملا على متنه 52 قمرا اصطناعيا للإنترنت من طراز ستارلينك إلى المدار.



وانطلق صاروخ "فالكون 9" المكون من مرحلتين في الساعة 4:41 صباحا فوق المحيط الهادئ.



وعادت المرحلة الأولى من فالكون وهبطت على سفينة مسيرة تابعة لشركة "سبيس إكس" في المحيط. وكانت عملية الإطلاق واستعادة المرحلة هي العملية الحادية عشرة.

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وقال المتحدث باسم عملية الإطلاق، يومي تشو، من مقر شركة "سبيس إكس" في هوثورن بكاليفورنيا، إن المرحلة الثانية وصلت إلى المدار وتأكد نشر الأقمار الاصطناعية.وستارلينك هو نظام إنترنت عالمي قائم على الأقمار الاصطناعية قامت شركة "سبيس إكس" ببنائه على مدار سنوات لتوفير الوصول إلى الإنترنت للمناطق المحرومة من العالم.وكانت مهمة السبت هي الإطلاق الرابع والثلاثين لستارلينك، وهي مجموعة تضم ما يقرب من 2000 قمر اصطناعي في مدار منخفض لكوكب الأرض.ومن المقرر أيضا أن تطلق شركة سبيس إكس قمر اتصالات تركيا من فلوريدا في الساعة 10:58 مساء السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة.