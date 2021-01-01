

وكيل شانجان يرفع سعر إيدو 2022 مرة أخرى وكيل شانجان يرفع سعر إيدو 2022 مرة أخرى

شهدت الأيام الماضية تقديم زيادة جديدة في ديسمبر (زيادة نوفمبر بلغت 5000 جنيه) على سيارة شانجان إيدو (Eado)، وهي واحدة من سيارتين فقط من فئة سيدان ضمن أربع سيارات تقدمها محليا مجموعة جي بي غبور أوتو وكيل سيارات شانجان في مصر، حيث أعلنت المجموعة مؤخرا عن زيادة رسمية قيمتها 7000 جنيه على أسعار هذه السيارة، والتي أصبحت كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى من 220 ألف جنيه إلى 227 ألف جنيه (زيادة 7000 جنيه).



- فئة ثانية من 235 ألف جنيه إلى 242 ألف جنيه (زيادة 7000 جنيه).

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جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 126 حصان وعزم 160 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل الآتي:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام ثبات الكتروني ESP.- نظام HHC المساعد للسائق في صعود المرتفعات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 16 بوصة.- مصابيح أمامية هالوجين.- مصابيح LED أمامية نهارية.- فرش داخلي من الجلد.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- شاشة وسطية 7 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- منفذ يو اس بي.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مصابيح ضبابية خلفية.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- مرايات جانبية بخاصية التسخين.- نظام دخول ذكي للسيارة.- مثبت سرعة.- بلوتوث.- كاميرا خلفية.- شاشة وسطية 10 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- سنسور ضوء.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.