

تراجع ملحوظ بقيم الأوفر برايس على بيجو 3008 موديل 2022 تراجع ملحوظ بقيم الأوفر برايس على بيجو 3008 موديل 2022

خلال الأيام القليلة الماضية وقعت تغيرات في أسعار موديل 2022 من بيجو 3008 من فئة SUV، حيث كان هذا التغيير عبارة عن انخفاض بأسعار الأوفر برايس المفروضة من التجار والموزعين على السيارة، حيث يضيف بعض الموزعين في مصر هذه الزيادة على السعر الرسمي مقابل تسليم السيارة بشكل أسرع للعميل.



وتراجعت مؤخرا هذه الزيادات الغير رسمية على فئات السيارة بعد أن وصلت ذروتها إلى 65 ألف جنيه لتهبط قيمتها وتتراوح من 4 إلى 50 ألف جنيه، وبذلك أصبحت اسعارهم في السوق المصري كالتالي:



- فئة أولى Active بسعر 525 ألف جنيه (يضاف 25 ألف جنيه أوفر برايس).

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- فئة أولى Active بشاشة 10 بوصة نظام iCockPit بسعر 539 ألف جنيه (يضاف 30 ألف جنيه أوفر برايس).- فئة ثانية Allure بسعر 575 ألف جنيه (يضاف 30 ألف جنيه أوفر برايس).- فئة ثانية Allure بشاشة 10 بوصة نظام iCockPit بسعر 589 ألف جنيه (يضاف 35 ألف جنيه أوفر برايس).- فئة ثالثة GT بسعر 650 ألف جنيه (يضاف 40 ألف جنيه أوفر برايس).- فئة ثالثة GT بفرش داخلي أحمر بسعر 700 ألف جنيه (يضاف 50 ألف جنيه أوفر برايس).- فئة ثالثة GT بفرش داخلي أحمر وشاشة 10 بوصة نظام iCockPit بسعر 708 ألف جنيه (يضاف 4 آلاف جنيه أوفر برايس).جدير بالذكر أن هذا الموديل من السيارة يحمل محرك مكون من 4 اسطوانات، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 165 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك لناقل حركة أوتوماتيكي ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات الأساسية المتاحة بالفئة الأولى من هذا الموديل من السيارة في السوق المحلي التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام توازن الكتروني ESP.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- كاميرا خلفية.- مثبت سرعة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.أما الفئات الأعلى من السيارة فتضم تجهيزات أخرى من أهمها:- نظام لتشغيل وإيقاف المحرك الموفر في استهلاك الوقود.- سنسور أمامي وخلفي.- وسائد هوائية جانبية.- فرش داخلي من الجلد.- نظام تدليك بمقاعد السيارة.- فتحة سقف كهربائية.