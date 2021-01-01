

أقوي السيارات الهجينة خلال عام 2021.. صور أقوي السيارات الهجينة خلال عام 2021.. صور

تعتبر السيارات الهجينة واحدة من أقوى السيارات الخارقة في العالم بفضل قوتها الميكانيكية الخارقة، حيث تمزج هذه الفئة من السيارات بين محركات البنزين ومحركات الكهرباء في نظام فريد من نوعه، وفي هذا السياق يقدم لكم موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من أبرز السيارات الهجينة التي تألقت في عام 2021.



1- كوينجسيج ريجيرا



تعتمد سيارة كوينيجسيج ريجيرا على محرك توين تيربو V8 بسعة 5000 سي سي يعمل بالبنزين بالإضافة لثلاث محركات كهربائية، تقوم بتوليد قوة إجمالية هجينة تصل إلى 1500 حصان وعزم أقصى للدوران يصل الي 2000 نيوتن/متر، وتبلغ سرعتها القصوى 404 كيلومتر/ساعة ، ويمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في خلال 2.8 ثانية.

يبلغ سعر سيارة كوينيجسيج ريجيرا 1.9 مليون دولار، وسيتم انتاج 80 نسخة فقط منها.2-زينجر C21تأتي سيارة اسبارك اويل بقدرات ميكانيكية قوية، وذلك بفضل امتلاكها أربعة محركات كهربائية تنتج معاً قوة إجمالية مجموعها 1985 حصاناً، وعزم دوران يصل إلى 2000 نيوتن/متر، وتمتلك قدرة تسارع من وضع الثبات حتى 1.6 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 400 كيلومتر/ساعة، وتم تزويدها ببطارية ليثيوم أيون تبلغ سعتها 64 كيلو وات، وتستطيع السيارة من خلالها قطع مسافة 450 كيلومترًا وفقاً لمقياس NEDC.يصل سعر اسبارك اويل إلى 3 ملايين و200 ألف دولار، وسيتم إنتاج 50 نسخة منها فقط.3- زينجر C21جاءت سيارة زينجر C21 موديل 2021 بنظام دفع هجين يتكون من محرك V8 ثماني الأسطوانات بسعة 2880 سي سي تصل سرعته إلي 11000 دورة في الدقيقة، مزود بشاحن تيربو مزدوج يولد قوة تصل إلي 905 حصان، وعزم دوران يصل الى 746 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات بالإضافة لزوج من المحركات الكهربائية يعملان بشكل حصري مع العجلات الأمامية، ويصل مجموع القوة الإجمالية الى 1250 حصان، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في زمن قدره 1.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 452 كيلومتر/ساعة.وستتوفر سيارة زينجر C21 بثلاث نسخ الأولى مخصصة للطرقات العادية، والثانية مخصصة لحلبات السباق و الثالثة تأتي باسم C21 Lightweight، وسيتم إصدارها بـ 80 نسخة فقط، ويبلغ سعرها 1.7 مليون دولار.4- لامبورجيني سيانتستمد سيارة لامبورجيني سيان قوتها من محرك V12 الخارق، بسعة 6500 سي سي، قادر على انتاج قوة 774 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 758 نيوتن/متر، بالإضافة لمحرك كهربائي يولد 34 حصان ليصل مجموع القوة الإجمالية الى 808 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي وتبلغ السرعة القصوى 350 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك القدرات الفنية تنطلق السيارة من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 2.8 ثانية فقط.يأتى سعر سيارة لامبورجيني سيان 3 ملايين و 600 ألف دولار تقريباً.5- فيراري SF90 سترادليجاءت سيارة فيراري سترادلي SF90 موديل 2021 بقدرات هجينة تعتمد على أربعة محركات، المحرك الأول احتراق داخلي يعمل بالبنزين V8 ثماني الأسطوانات، مزود بشاحن توربيني مزدوج، بسعته 4000 سي سي، يولد قوة تصل إلى 769 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 800 نيوتن/متر، بينما جاءت المحركات لثلاثة الآخرى بقدرات كهربائية تنتج معاً 217 حصان، ليرتفع مجموع القوة الهجينة الناتجة إلى 986 حصان، وتصل قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في خلال 2.5 ثانية فقط وتصل مدى سرعتها القصوى إلى 340 كم/ساعة.يبلغ سعر سيارة فيراري سترادلي SF90 موديل 2021 عالمياً 515 ألف دولار.



