قال أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، إن يوم 31 ديسمبر آخر موعد لسداد قسط الضريبة العقارية دون تحصيل غرامة تأخير، لافتًا إلى أن الغرامة تكون على المبلغ المتبقي، على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالإضافة لفائدة 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده.
وأضاف أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن غالبية ممولي الضرائب العقارية ملتزمين بالسداد دون تأخير.
تابع أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية: أن هيئة الضرائب تعمل يوم السبت وتفتح أبوابها أمام المواطنين لسداد الأقساط.
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التعليقات على المالية:31 ديسمبر آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامات..فيديو
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