برئاسة سامح فهمي وعضوية القيعي.. قائمة جديدة تعلن نيتها الترشح على انتخابات اتحاد الكرة



انتخابات اتحاد الكرة انتخابات اتحاد الكرة

تنتوي قائمة جديدة الترشح على عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة.



وأعلنت قائمة "إئتلاف إنكار الذات" أعضائها، برئاسة وزير البترول السابق سامح فهمي، ومجدي اللوزي نائبا، وعضوية محمد الطويلة رئيس نادي النجوم والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة وقائد منتخب مصر السابق أحمد حسن، وماجد نجاتي رئيس نادي إنبي السابق، وعدلي القيعي مستشار التعاقدات بالأهلي، مع حسين عبده ورانيا علواني على مقعد المرأة.



وبحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لنادي النجوم الذي يرأسه الطويلة، يعقد الإئتلاف مؤتمراً صحفياً في يوم الإثنين في تمام الساعة الثالثة عصرا بعد تقديم الأوراق للاتحاد المصري لكرة القدم ، يتم فيه عرض السياسات الخاصة بتطوير كرة القدم المصرية بخطة طويلة الأجل لمدة خمسة وعشرون عاماً ، كما سيتم الإعلان عن باقي أعضاء الإئتلاف.

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ومن المنتظر أن تنافس تلك القائمة، القائمة المتوقعة برئاسة جمال علام، بوجود خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي السابق كنائب، مع نجمي الكرة المصرية حازم إمام ومحمد بركات، ومدير لجنة المسابقات عامر حسين، مع محمد أبو الوفا وإيهاب الكومي وحلمي مشهور ودينا الرفاعي.