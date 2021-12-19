

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 19-12-2021 أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 19-12-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الأحد الموافق 19 ديسمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:





أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

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سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.كما سجل اليورو للشراء 17.5731 جنيه، والبيع 17.8618 جنيه.الجنيه الإسترليني للشراء 20.6948 جنيه، والبيع 20.9956 جنيه.ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.1231 جنيه، والبيع 12.3238 جنيه. ‏الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.363 جنيه، والبيع 2.4021 جنيه.أسعار صرف العملات الأجنبية اليومالكرون النرويجي للشراء 1.7283 جنيه، والبيع 1.7542 جنيه.الكرونا السويدية للشراء 1.7093 جنيه، والبيع 1.7454 جنيه.الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.9154 جنيه، والبيع 17.1553 جنيه.ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.7374 جنيه، والبيع 13.9107 جنيه.ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.1404 جنيه، والبيع 11.3076 جنيه.