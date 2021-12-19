رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تطور حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الخليج، وارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول الخليج مسجلة 11.6 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 9.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 20.8%.
وأظهرت البيانات مجموعة من المؤشرات الهامة وفقا لما يلي: ارتفعت قيمة الواردات المصرية من دول الخليج لتصل إلى 8.4 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 5.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 48%.
انخفضت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الخليج لتبلغ 3.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 17.8%. جاءت السعودية على رأس قائمة أعلى دول الخليج استيرادًا من مصر خلال أول 9 أشهر من عام 2021، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.6 مليار دولار، يليها الإمارات 958.7 مليون دولار، ثم البحرين 327.1 مليون دولار، ثم الكويت 240.1 مليون دولار، ثم عمان 128.7 مليون دولار، وأخيرًا قطر 2.4 مليون دولار. احتلت السعودية المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول الخليج تصديرًا لمصر خلال أول 9 أشهر من عام 2021، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 4.6 مليار دولار، يليها الإمارات 1.8 مليار دولار، ثم الكويت 1.1 مليار دولار، ثم البحرين 376.4 مليون دولار، ثم عمان 361.4 مليون دولار، وأخيرًا قطر 31.6 مليون دولار.
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التعليقات على اعرف تطور قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول الخليج عام 2021 فى 8 نقاط
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