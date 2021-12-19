سوق الأسهم السعودية يختتم اليوم خسارة 151.65 نقطة

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › سوق الأسهم السعودية يختتم اليوم خسارة 151.65 نقطة

صورة الخبر: سوق الأسهم السعودية يختتم اليوم خسارة 151.65 نقطة
سوق الأسهم السعودية يختتم اليوم خسارة 151.65 نقطة

اختتم سوق الأسهم السعودية، تعاملات جلسة، اليوم الأحد، بتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.34% خاسراً 151.65 نقطة ليغلق عند مستوى11160.24 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.23% رابحًا 1098.05نقطة ليغلق عند مستوى27052.29 نقطة.

وبلغ حجم التداول، بختام تعاملات اليوم 176,4 مليون سهم بقيمة6,01 مليار ريال.

وكان أداء القطاعات كالأتي

صورة الخبر: سوق الأسهم السعودية يختتم اليوم خسارة 151.65 نقطة

صورة الخبر: سوق الأسهم السعودية يختتم اليوم خسارة 151.65 نقطة

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سوق الأسهم السعودية يختتم اليوم خسارة 151.65 نقطة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
53437

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager