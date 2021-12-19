

سوق الأسهم السعودية يختتم اليوم خسارة 151.65 نقطة سوق الأسهم السعودية يختتم اليوم خسارة 151.65 نقطة

اختتم سوق الأسهم السعودية، تعاملات جلسة، اليوم الأحد، بتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.34% خاسراً 151.65 نقطة ليغلق عند مستوى11160.24 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.23% رابحًا 1098.05نقطة ليغلق عند مستوى27052.29 نقطة.



وبلغ حجم التداول، بختام تعاملات اليوم 176,4 مليون سهم بقيمة6,01 مليار ريال.



وكان أداء القطاعات كالأتي







