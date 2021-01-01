

حكاية سمك «الفلفل الحار».. فوائده وأماكن تواجده حكاية سمك «الفلفل الحار».. فوائده وأماكن تواجده

يعرف أن سمك السالمون، من الأطعمة الغنية بالأوميجا ٣، وهي من الفيتامينات الهامة التي يحتاجها الجسم بشكل يومي، كما أن زيت السلمون يحتوي على حمض إيكوسابنتاينويك وحمض الدوكوساهيكسانويك، ويختلف حجم سمك السلمون، وشكله ولكن لايعتقد العديد منا أن يكون شكله مثل الفلفل الأحمر الحار.



في منتصف شهر أكتوبر، يشهد نهر أدامز وهو أحد روافد نهر فرايزر في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا، هجرة مميزة للملايين من أسماك السلمون الأحمر، التي تعبره في رحلة طويلة تمر خلالها عبر نهر فريزر ونهر طومسون لمسافة 4000 كيلومترا للوصول إلى نهر أدامز المحطة الأخيرة، حيث تستقر في مصبه لتضع بيضها وتموت.



ويهاجر حوالي 10 إلى 15 مليون من سمك السلمون الأحمر كل أربع سنوات إلى نهر آدامز مروراً بنهري فريزر وطومسون حيث يضع بيضه في مصب النهر في رحلة تستمر لـ17 يوماً، ومع أن هجرة السلمون تكون سنوية إلى أن الهجرة الكبرى تتكرر كل أربع سنوات.

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ويواجه سمك السلمون، خلال رحلته الطويلة التي تتجاوز الـ4000 كيلومتر، عدة تحديات منها اجتياز المياه السريعة ومنحدرات الأنهار، علماً أنه لا يتناول شيئاً خلال هذه الفترة، بل يعتمد على احتياطيات الدهون المخزنة من التغذية التي تناولها في مضيق جورجيا أواخر الصيف.وفي هذه الفترة يتكون اللون الأحمر المميز عند سمك السلمون كما تتغير هيئة الأسماك الذكور إذ يصبح ظهرها محدباً.وبعد العثور على موقع مناسب، تحفر الأنثى عشا بعمق 10 إلى 40 سم بينما يحوم الذكور حولها لحمايتها من الفرائس.وتضع الإناث ما يقارب 3500 بيضة ويغطى السلمون بيضه بحصى خفيفة الوزن لحمايتها وبعد عشرة أيام من عملية الإخصاب، يتحول لون الأنثى والذكر من الأحمر إلى الرمادي الطباشيري وتبدأ علامات التعب تظهر على أجسادها بسبب الرحلة الشاقة التي قطعوها إلا أن تفارق الحياة مخلفة وراءها الأجيال الراقدة تحت الحصى.وبعدها تكمل هذه الأجيال رحلة الإياب انطلاقاً من نهر آدامز إلى جنوب نهر طومسون، ثم تنتقل إلى نهر فريزر، لتدخل المحيط الهادئ.ومن ثم تنتقل إلى مضيق جورجيا، حيث تقضي ثلاث سنوات في المحيطات المفتوحة وبعدها تتبع تيارات القطب الشمالي للوصول إلى الألاسكا وجزر ألوشيان.ويقل عددها خلال هذه الرحلة إلى نحو 2 مليون نسمة وهجرة السلمون في نهر آدامز حدث كبير تنتظره الدببة والصيادون وكذلك السياح بكل شغف، حتى أن بعض الصيادين من الأهالي يتبعون رحلة السلمون من ولاية كاليفورنيا إلى ولاية ألاسكا في شمال المحيط الهادئ مروراً بالأنهار التي يعبرها السمك للتكاثر والموت.ففي عام 1913، اصطاد الصيادون حوالي 31 مليون من أسماك السلمون الأحمر في أكبر رحلة صيد ولم يتكرر هذا الكم من الصيد إلى يومنا هذا.ويحتشد عدد كبير من السياح سنويا في حديقة رودريك بمقاطعة هيج براون الواقعة بين نهر آدامز وبحيرة شوسواب "على بعد 40 دقيقة بالسيارة من مدينة كاملوبس الكندية" لمشاهدة سمك السلمون الاحمر وهو يظهر بكل وضوح من خلال منصات العرض والمسارات التي خصصتها الحديقة للتمتع بمشاهدة هذه الظاهرة الطبيعية المميزة.