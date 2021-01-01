«دراسة»: أشعة الشمس تساعد على التخلص من الأمراض الجلدية

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صورة الخبر: «دراسة»: أشعة الشمس تساعد على التخلص من الأمراض الجلدية
«دراسة»: أشعة الشمس تساعد على التخلص من الأمراض الجلدية

كشفت دراسة أمريكة حديثة، عن فائدة جديدة للتعرض لضوء الشمس، تمثلت في تقوية وتنشيط جهاز المناعة عند الإنسان لمكافحة العدوى، حيث تعتبر الشمس، هي المصدر الأول للجسم لفيتامين "د".

أشرف على هذه الدراسة المركز الطبي التابع لجامعة جورج تاون الأمريكية، ونشرت نتائجها في دورية "Scientific Reports" العلمية.

وتوصل فريق البحث الأمريكي، أن فيتامين "د" الناتج عن التعرض لأشعة الشمس، يلعب دورًا رئيسيًا في تنشيط جهاز المناعة لمكافحة العدوى الخاصة ب الأمراض الجلدية أو الأمراض التي تنتقل عبر الجلد، وذلك كون هذا الجزء في الإنسان الأكثر تأهبًا لمكافحة كثير من الميكروبات التي تستهدفه.

ووجد الباحثون، أن مستويات منخفضة من ضوء أشعة الشمس، تجعل الخلايا تتحرك بشكل أسرع في الدم، لمكافحة العدوى البكتيرية، وأن أشعة الشمس تعمل على تنشيط الخلايا التائية، وهي مجموعة من الخلايا الموجودة بالدم، وتلعب دورًا أساسيًا في عمل جهاز المناعة عند الإنسان.

ويستخدم الجسم، فيتامين "د" للحفاظ على صحة العظام وامتصاص الكالسيوم بشكل فعال، وعدم وجود ما يكفي من هذا الفيتامين، قد يرفع خطر إصابة الأشخاص بهشاشة وتشوهات العظام، والسرطان والالتهابات، وتعطيل الجهاز المناعي للجسم.

وأشارت دراسات سابقة، إلى أن الأفراد الذين يعانون من نقص فيتامين "د" أكثر عرضة للإصابة بأمراض الزهايمر والتوحد وانفصام الشخصية، بالإضافة إلى التهاب الأمعاء وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى والقولون العصبي.

وتدفع هذه الدراسة الكثير من المرضى ماعدا كبار السن إلى مضاعفة أوقات وجودهم تحت أشعة الشمس من أجل التمتع بصحة أفضل.
وتعطي الشمس، الجسم حاجته من الأشعة فوق البنفسجية اللازمة لإنتاج الفيتامين، ويمكن تعويض نقص فيتامين "د"، بتناول بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية كالسالمون والسردين والتونة، وزيت السمك وكبد البقر والبيض، أو تناول مكملات فيتامين "د" .

المصدر: بوابة دار المعارف

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