أرسلت شرطة مقاطعة تشيشير شمال غرب إنجلترا بطاقات معايدة بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة إلى المجرمين الخطرين، ومعتادي إرتكاب الجرائم في مثل هذا التوقيت من العام ، في إطار خطة تنفذها وزارة الداخلية البريطانية، للحد من الجريمة، ونشر الشعور بالاطمأنية بين الجميع .
تم إرسال بطاقة عيد الميلاد إلى المئات من مرتكبي الجرائم المتكررة عبر تشيشير من قبل الشرطة لتذكيرهم بـ "التفكير مرة أخرى" قبل التفكير في الجريمة خلال فترة الأعياد .
وذكرت صحيفة ديلي البريطانية أن رئيس شرطة المقاطعة مارك روبرتس صرح أن الهدف من إرسال هذه البطاقات هو ردع المجرمين عبر إرسال صور لزنزانات الحجز الإنفرادي لإطلاع هؤلاء المجرمين على صعوبة الوضع حال الاحتجاز بهذه الزنزانات، مشيرًا أن أرسل بعض عبارات الردع لهؤلاء المجرمين منها عبارة " لا ينصح بقضاء عيد الميلاد معنا، إذا كنت تفكر في ارتكاب جريمة ، فكر مرة أخرى"
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التعليقات على الشرطة البريطانية تهنئ المجرمين الخطرين بأعياد الميلاد
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