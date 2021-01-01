الشرطة البريطانية تهنئ المجرمين الخطرين بأعياد الميلاد

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الشرطة البريطانية تهنئ المجرمين الخطرين بأعياد الميلاد

أرسلت شرطة مقاطعة تشيشير شمال غرب إنجلترا بطاقات معايدة بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة إلى المجرمين الخطرين، ومعتادي إرتكاب الجرائم في مثل هذا التوقيت من العام ، في إطار خطة تنفذها وزارة الداخلية البريطانية، للحد من الجريمة، ونشر الشعور بالاطمأنية بين الجميع .

تم إرسال بطاقة عيد الميلاد إلى المئات من مرتكبي الجرائم المتكررة عبر تشيشير من قبل الشرطة لتذكيرهم بـ "التفكير مرة أخرى" قبل التفكير في الجريمة خلال فترة الأعياد .

وذكرت صحيفة ديلي البريطانية أن رئيس شرطة المقاطعة مارك روبرتس صرح أن الهدف من إرسال هذه البطاقات هو ردع المجرمين عبر إرسال صور لزنزانات الحجز الإنفرادي لإطلاع هؤلاء المجرمين على صعوبة الوضع حال الاحتجاز بهذه الزنزانات، مشيرًا أن أرسل بعض عبارات الردع لهؤلاء المجرمين منها عبارة " لا ينصح بقضاء عيد الميلاد معنا، إذا كنت تفكر في ارتكاب جريمة ، فكر مرة أخرى"

وأضاف " أريد طمأنة الناس بأننا نظل حازمين في ملاحقتنا لأولئك الذين يعتقدون أنهم فوق القانون وسوف نضمن محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها نريد أن يقضي الجميع وقتًا ممتعًا وأن يستمتعوا بأنفسهم في شهر ديسمبر ، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي التصرف بمسؤولية والتأكد من أنك مع عائلاتك وأصدقائك في فترة الأعياد " .

وقال جون دواير ، مفوض الشرطة والجريمة في تشيشير: " على مدار 30 عامًا من العمل في الشرطة ، رأيت الكثير من الأشخاص يقضون عيد الميلاد في الزنازين ولا أتخيل أن التجربة أصبحت أكثر إمتاعًا " .

المصدر: بوابة دار المعارف

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