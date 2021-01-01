

للصحة والجمال.. فوائد مذهلة لبذور «المورينجا» للصحة والجمال.. فوائد مذهلة لبذور «المورينجا»

بذور شجرة المورينجا أو شجرة أفخاذ، تعرف باسم الأطعمة الخارقة لأنها تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية والبوليفينول والألياف الغذائية وما إلى ذلك والتي توفر العديد من الفوائد الصحية والجمالية.



الكبد عضو حيوي يحافظ على صحتنا لأنه يؤدي العديد من الوظائف الهامة مثل إزالة السموم، وإنتاج وإفراز العصارة الصفراوية، وإفراز الكوليسترول، والبيليروبين، والهرمونات، والأدوية، واستقلاب الدهون، والبروتين، والكربوهيدرات، تخليق تنشيط الإنزيم لبروتينات البلازما، وتخزين الجليكوجين و الفيتامينات والمعادن .



كما تحتوي بذور المورينجا على فيتامين ج، وفيتامين أ، والمركبات المضادة للأكسدة الأخرى مثل المغذيات النباتية، والبوليفينول، والفلافونويدات، وبذور المورينجا تحمي الكبد من أضرار الجذور الحرة وهو مركب مضاد للالتهابات موجود في بذور المورينجا، يحمي الكبد من الالتهابات ويقلل خطر الإصابة بالتهاب الكبد .

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كما أن الألياف الغذائية الموجودة في بذور المورينجا تساعد في إزالة السموم، فهي تقلل قليلاً من عبء إزالة السموم من الكبد وتركز على الوظائف الأخرى التي يحتاجها بسبب تأثيرها الوقائي للكبد.أيضا تحمي بذور المورينجا وأوراقها الكبد من الأضرار التي تسببها الأدوية المضادة لمرض السل وتسرع عملية الشفاء، حيث تعيد مستويات الجلوتاثيون في الجسم وتمنع أكسدة الدهون الكبدية الناتجة عن الإشعاع.المورينجا تحمي الجهاز الهضميالمورينجا تحتوي على فيتامين سي وغيره من المركبات المضادة للأكسدة مثل المغذيات النباتية والبوليفينول يحمي الجهاز الهضمي من أضرار الجذور الحرة ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان البطن وسرطان البنكرياس وسرطان الأمعاء وسرطان المعدة.وتعمل الخصائص الملينة للألياف الغذائية الموجودة في بذور المورينجا على تحسين حركة الأمعاء، وتساعد في التخلص من البراز، وبالتالي تخفيف الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل آلام البطن، ومتلازمة القولون العصبي، والغازات، والانتفاخ وانتفاخ البطن، وما إلى ذلك، التهاب المعدة، والتهاب القولون التقرحي .وتعتبر بذور المورينجا هي بديل عشبي ممتاز لمضادات الحموضة ومضادات الهيستامين التي تصرف بدون وصفة طبية، وبسبب خصائصها المضادة للبكتيريا والمضادات الحيوية، تمنع بذور المورينجا نمو مسببات الأمراض مثل بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري والبكتيريا القولونية، كما يعمل المغنيسيوم وفيتامين ب والفولات وغيرها على تحسين صحة الجهاز الهضميالمورينجا تحمي من الالتهابات البكتيرية والفيروسيةتعتبر الخصائص المضادة للميكروبات لبذور المورينجا تحمي من الالتهابات البكتيرية والفيروسية والفطريةنمو الأمراض التي تسبب الفطريات الملوثة المختلفة، الطبيعة الدفاعية لبذور المورينجا وتجعلها مفيدة لأغراض الصرف الصحي والحفظ،المورينجا تقلل خطر الإصابة بالسرطانمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين A والمغذيات النباتية والبوليفينول والفلافونويد وغيرها في بذور المورينغا تحمي خلايانا وأنسجتنا من أضرار الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالعديد من السرطانات مثل سرطان القولون، وسرطان البطن، وسرطان الرئة، وسرطان البنكرياس، وسرطان المعدة، وسرطان الثدي، وسرطان البروستاتا ، الجذور الحرة هي الأيونات غير المستقرة التي تستقر عن طريق سرقة الإلكترونات من الجزيئات المجاورة، مما يؤدي إلى أضرار مؤكسدة لها.يساعد الكيرسيتين، والكايمبفيرول، والنيازيميسين في بذور المورينجا في كبح نمو الخلايا السرطانية، ومنع تكاثر الخلايا السرطانية، وتحفيز موت الخلايا المبرمج.المورينجا تحسن الصحة العصبيةبذور المورينجا مفيدة للدماغ وتحسن صحتنا العصبية، مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E والمركبات المضادة للأكسدة الأخرى مثل المغذيات النباتية والبوليفينول والفلافونويد وغيرها في بذور المورينجا تحمي خلايا الدماغ أو الخلايا العصبية من أضرار الجذور الحرة، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي المختلفة مثل مرض باركنسون ومرض الزهايمر وفقدان الذاكرة والخرف، وما إلى ذلك، وفقًا للدراسات، يمكن لمستخلص بذور المورينجا أن يغير من أحادي الأمين في الدماغ مثل النوربينفرين والسيروتونين والدوبامين والبوتاسيوم والزنك والحديد والمغنيسيوم وما إلى ذلك في بذور المورينجا تساهم أيضا في صحة الجهاز العصبي لأنها توفر العديد من الفوائد المعرفية مثل ذاكرة أكثر حدة وتركيزًا أفضل وتركيزًا محسنًا وتقليل التشوش الذهني.