أتربة وعواصف وأمطار.. تلبسي إيه لو مضطرة تخرجى في الجو دا؟



تلبسي إيه لو مضطرة تخرجى في الجو دا تلبسي إيه لو مضطرة تخرجى في الجو دا

تشهد مختلف محافظات مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يومي الأحد والإثنين، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أعلنت أن البلاد يسودها طقس بارد نهارًا في الشمال، ومعتدل على الجنوب وشديد البرودة ليلاً في كافة الأنحاء. وتتوقع هيئة الأرصاد أن يكون هناك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالي ومدن القناة وشمال الصعيد، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا.



وبينما يفضل الكثيرون البقاء في المنزل خلال هذه الحالة للطقس، يضطر آخرون للخروج من البيت، ويتساءلون كيف يمكن أن يختاروا ملابسهم الملائمة، لذا نقدم إليكِ هذه النصائح الخمسة من موقع "إن ستايل":



طبقات متعددة

حين يسود الجو الرياح يفضل ألا تكتفي بارتداء قطعة ملابس واحدة ثقيلة، وإنما ارتدي طبقات متعددة من الملابس لتوفير الدفء المطلوب للجسم، وذلك في الجزء العلوي أو السفلي، فعلى سبيل المثال إذا اخترتِ ارتداء "الجيب" أو الفستان، يمكنك أن تعززي شعور جسمك بالدفء بارتداء طبقات أخرى تحته كبنطلون سكيني أو كولون أو بطانة للجيب أو الفستان.



اختاري أقمشة مناسبة

تجنبي ارتداء الأقمشة الرقيقة مثل الحرير أو الألوان الفاتحة مثل الأبيض، واختاري ألوان داكنة لن تظهر عليها بسهولة علامات المطر.

وعند اختيار بنطلون اختاريه من قماش خفيف الوزن وسريع الجفاف.

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بلاش الواسعارتداء الملابس الفضفاضة أو "الأوفر سايز" خلال هذا الطقس ليس الخيار الأمثل على الإطلاق، فمهما كانت الملابس ثقيلة ستسرب البرودة إلى جسدك ومع هبوب الرياح لن يسهل عليكِ التحكم في الملابس وسيكون شكلها مزعجًا، لذلك يفضل أن ترتدي ملابس طويلة وضيقة، أو على الأقل تكون طبقة من الملابس ضيقة.ما تنسيش الرأسكوني حريصة في هذا الطقس على تغطية جسمك كله لتضمني شعورك بالدفء، ويمكنك تغطية رأسك وعنقك باستخدام "سكارف" صوفي أو "آيس كاب".الحذاء مهمإذا كان الجو ممطرًا فإن الأحذية "البوت" عالية الرقبة هي الخيار المثالي، يليها الأحذية المسطحة والأحذية الرياضية وبالطبع عليكِ تجنب الكعب العالي خاصة الرفيع منه لأنه يعرضك لأن تفقدي توازنك.المكياج المناسبفي مثل هذه الأيام يفضل استخدام الحد الأدنى من المكياج، يمكنك الاستعانة بماسكارا مقاومة للماء ويفضل استخدام مرطب ملون بدلاً من كريم الأساس مع أحمر خدود سائل.