سهلة و لذيذة.. طريقة عمل بسكويت مالح بالجبن

آخر الأخبارالأسرة والطفل › سهلة و لذيذة.. طريقة عمل بسكويت مالح بالجبن

صورة الخبر: بسكويت مالح بالجبن
بسكويت مالح بالجبن



بسكويت مالح بالجبن من السناكس الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها في المنزل لأفراد أسرتك أو ضيوفك بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بسكويت مالح بالجبن بمذاق لا يقاوم.

مقادير بسكويت مالح بالجبن

1 و نصف كوب دقيق

جرام زبده

ربع كوب نشا
ملح و فلفل

نصف كوب جبن شيدر مبشور

نصف كوب جبنه رومي

ملعقه صغيره بابريكا

ربع كوب ماء

للوجه

ملعقه صغيره زعتر

طريقة تحضير بسكويت مالح بالجبن

- في العجانة يوضع الدقيق مع البابريكا والملح والفلفل

- ثم تضاف الزبدة وتخلط جيدا ثم يضاف الماء حسب الاحتياج وتعجن جيدا

- ثم تضاف الجبنة الشيدر وتخلط حتى تتماسك العجينة

- وتفرد العجينة بين ورقتين زبدة وتقطع بالقطاعة أي شكل حسب الرغبة

- ثم تخبز في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق وتقدم

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سهلة و لذيذة.. طريقة عمل بسكويت مالح بالجبن

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
99039

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager