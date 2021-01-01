تيك توك يتيح تحميل الفيديوهات بدقة 1080 بكسل

أعلنت اليوم الشركة المطورة، لمنصة الفيديوهات القصيرة تيك توك، عن طرح مجموعة كبيرة من المميزات، والتغييرات الجديدة، لتطبيقها الخاص على الأجهزة الذكية، التي تعمل بنظام Android، وiOS، وتشمل هذه المميزات، ميزة تحميل الفيديوهات، بدقة تصل إلى 1080 بكسل، بالإضافة إلى مؤثرات، وفلاتر إضافية، والعديد من التحسينات الأخرى.
في السابق، كان تيك توك، يتيح إمكانية، التحميل بدقة 240، أو 360، أو 480، أو 720 بكسل، ولكن مع التحديث الجديد، سيظهر أمامك خيار التحميل بدقة 1080 بكسل؛ ولتحميل الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، اضغط على خيار تحميل عالي الدقة، أثناء تحميل الفيديو، وذلك لتمكين التحميل، بدقة 1080 بكسل، مع العلم بأن، ميزة تحميل الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل (بجودة FHD+)، سيتم طرحها في البداية لتطبيق TikTok، في بلدان محددة، على أن تصل إلى جميع المستخدمين، في الدول الأخرى، خلال الربع الأول، من العام القادم 2022.
تحديث جديد لتطبيق تيك توك
وبغض النظر، عن ميزة تحميل الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، فالتحديث الجديد لتيك توك، سيسمح لك باستخدام تأثير الشاشة الخضراء، أعلى صور GIF، حيث يمكنك اختيار صورة GIF، من مكتبة TikTok GIPHY، ثم تقوم بتركيب الفيديو الخاص بك، على الصورة المتحركة GiF، التي قمت باختيارها، باستخدام تأثير الشاشة الخضراء.
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