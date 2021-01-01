أكد بيل نيلسون، مدير وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، الجمعة، أن المقرر أن تنفذ محاولة لإطلاق التليسكوب الفضائي جيمس ويب، يوم الجمعة المقبل 24 ديسمبر، عشية عيد الميلاد.
ومن المرتقب أن يرفع صاروخ أوروبي من طراز "أريان" التليسكوب إلى الفضاء من غويانا الفرنسية بأميركا الجنوبية.
ويب الذي بلغت تكلفته 10 مليارات دولار، يعد خليفة للتليسكوب هابل الفضائي، كان من المفترض أن ينطلق السبت، لكنه واجه مشكلة فنية خلال الاستعدادات للإطلاق، مما أسفر عن تأخير الإطلاق لأربعة أيام. ثم تعين إصلاح خلل فني على متن الصاروخ، مما أجل الإطلاق ليومين آخرين.
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التعليقات على إعلان موعد إطلاق ناسا لتليسكوب يدرس "بداية الزمان"
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