أوبو تسجل براءة اختراع لهاتف بكاميرا أمامية تحت الشاشة

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أوبو تسجل براءة اختراع لهاتف بكاميرا أمامية تحت الشاشة

منذ بداية العام الماضي 2020، وشركة أوبو تعمل على، تطوير كاميرات تحت الشاشة، والآن ظهر تقرير رسمي من الشركة، يؤكد تسجيل براءة اختراع، لهاتف Oppo، مزود بكاميرا أمامية تحت الشاشة، والصورة المدرجة من منظمة WIPO، (المنظمة العالمية للملكية الفكرية)، توضح التصميم الأمامي، والخلفي، للهاتف القادم من الشركة الصينية.

وتشير هذه الصورة، إلى أن هاتف أوبو القادم، سيضم شاشة كاملة، خالية من الثقوب، ومنحنية من جميع الجوانب الأربعة، وعلى الواجهة الخلفية، ستجد شاشة صغيرة، بجانب إعداد الكاميرا الخلفية، الذي سيتضمن 4 كاميرات في الخلف، مع العلم بأن، الشاشة الموجودة في الخلف، ستعرض الساعة، والمكالمات الواردة، وستساعد المستخدمين، على التقاط صور سيلفي، من خلال الكاميرات الخلفية، وهذه ليست المرة الأولى، التي نجد فيها شاشة بجوار الكاميرات، وظهر ذلك من قبل، في الهاتف Meizu 7 Pro، والهاتف Mi 11 Ultra.

أوبو تسجل براءة اختراع لهاتف مزود بكاميرا أمامية تحت الشاشة
تمت الموافقة على براءة الاختراع، الخاصة بهاتف أوبو، المزود بكاميرا أمامية تحت الشاشة، بواسطة الرابطة الصينية الوطنية للملكية الفكرية CNIPA، والآن تمت الموافقة عليها، للاستخدام العالمي، من قبل منصة LetsGoDigital، حيث تم نشر صورة، تعرض لنا تصميم، هذا الهاتف القادم، من جميع الجوانب.

وعلاوة على ذلك، فإن هناك بعض التقارير، التي تشير إلى أن، هذا الهاتف المزود بكاميرا أمامية تحت الشاشة، سيكون Oppo Find X4 Pro، وسيتم تشغيله، بالمعالج الجديد MediaTek Dimensity 9000، الرائد من ميديا تيك، بجانب أحدث نظام تشغيل Android 12، وأحدث واجهة مستخدم من أوبو، ومن المتوقع أن يتم الإعلان، عن هذا الهاتف الرائد من أوبو، خلال النصف الأول، من العام القادم 2022.

المصدر: قل ودل

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