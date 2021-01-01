

فيفو تطرح Vivo Y32 أول هاتف مزود بمعالج كوالكوم 680 في العالم فيفو تطرح Vivo Y32 أول هاتف مزود بمعالج كوالكوم 680 في العالم

أعلنت شركة فيفو Vivo، عن هاتفها الأحدث Vivo Y32 الذي طورته بمواصفات قوية ليكون أحد أفضل الهواتف الذكية بسعر مناسب مقارنة بالأجهزة المنافسة في نفس الفئة، وهو أول هاتف ذكي في العالم يعمل بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 680.



وذكر موقع "gsmarena" التقني، أن فيفو صممت هاتف Vivo Y32، بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، بقياس 6.51 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزا في الثانية.



سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo Y32

ويضم هاتف فيفو Vivo Y32، ما مجموعه 3 كاميرات، من بينها كاميرا أمامية داخل نوتش على شكل قطرة ماء مميزة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، داخل جزيرة مستطيلة الشكل، متصلة بكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

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ويعمل هاتف فيفو Vivo Y32، بمعالج كوالكوم من نوعSnapdragon 680، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، يحتوي الهاتف على فتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD لتوسيع التخزين بما يصل إلى 1 تيرابايت، ويمكنك توسيع ذاكرة الوصول العشوائي رام حتى 4 جيجابايت.ويأتي فيفو Vivo Y32، مزودا بمزايا لتحسين أداء الجهاز أثناء تشغيل الألعاب، ومنها Game Box 10.0، و Multi-Turbo 5.5، ويتميز بقارئ لبصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز لإلغاء القفل بدون كلمة مرور، كما يضم خيار لاستخدام التعرف على الوجوه للمصادقة البيومترية.ويحزم هاتف فيفو Vivo Y32، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OriginOS 1.0 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11.ويتوفر هاتف فيفو Vivo Y32، للبيع في الأسواق الصينية، مقابل سعر حوالى 220 دولار (أي ما يعادل 3 آلاف و400 جنيه مصري).