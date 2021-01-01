كشفت تسريبات أن هاتف Magic Fold 5G الذى تعتزم شركة هونر الصينية إطلاقه في الربع الأول من العام المقبل 2022 ، والذى يعتبر أول هاتف قابل للطي تنتجه الشركة، سيحصل على أقوى معالج لهواتف الأندرويد على الإطلاق.
وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Magic Fold 5G سيكون فرصة كبيرة لراغبي شراء الهواتف القابلة للطي بسعر أرخص نسبيا من هواتف سامسونج التى تواجه انتقادات كبيرة لارتفاع أسعارها بشكل كبير
وفقا للتسريبات فإن هاتف Magic Fold 5G سيصدر بسعر حوالى 1570 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 24 ألف جنيه مصرى، وهو سعر أرخص من هواتف Galaxy Z Fold القابلى للطي من شركة سامسونج والتى تبلغ حوالي 30 ألف جنيه مصرى.
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التعليقات على أقوى معالج للأندرويد.. هاتف هونر القابل للطي بسعر منافس لهواتف سامسونج
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