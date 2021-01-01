

أول صور لتصميم كاميرا هواتف سامسونج Galaxy S22 الرائدة أول صور لتصميم كاميرا هواتف سامسونج Galaxy S22 الرائدة

كشفت تسريبات أول صور لتصميم الكاميرا الخاصة بسلسلة هواتف Galaxy S22 الرائدة والتى تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاقها في بداية شهر يناير المقبل، حيث ستقدم الهواتف مفهوما جديدا للهواتف الذكية مع إمكانات تعتبر الأفضل حتى الآن.



وبحسب موقع Gizmochina فإن تصميم الكاميرا في هواتف Galaxy S22 سيأتى مختلفا للغاية عن تصميم Galaxy S21 السابقة، حيث يعتبر التصميم شبابيا للغاية، كما أنه أرقى تصميم قد حصلت عليه هواتف سامسونج حتى الآن.



وتظهر الصور التى تم تسريبها أن وحدة الكاميرا في هاتف Galaxy S22 Ultra -الأعلى قدرات و الأفضل في سلسلة الهواتف- ستضم 4 كاميرات خلفية مع تصميم مستطيل وحواف منحنية عند النهاية، مع مستشعر ضبط تلقائي للصورة بالليزر وفلاش LED وبرزو واضح للعدسات.

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وسيقدم هاتف Galaxy S22 Ultra كاميرا رئيسية ستكون بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا فائقة العرض بدقة 12 ميجابكسل ، وكاميرتان تليفوتوجرافيتان بدقة 10 ميجابكسل ، ونظام ضبط تلقائي للصورة.وسيحتوى Galaxy S22 Ultra هاتف شاشة قياس 6.81 ، من نوع Dynamic AMOLED، وبدقة 2400× 1080 بكسل، وجودة + WQHD مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. وتصوير الفيديو بدقة 8K .