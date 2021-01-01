المربع نت – بدأت مرسيدس بالفعل باختبار الجيل السادس الجديد كلياً لإي كلاس والذي رصدته العدسات التجسسية مؤخراً أثناء اختباره في شوارع جنوب أوروبا، مع ظهور السيارة في تصاميم تخيلية جديدة من Kolesa بناء على تلك الصور التجسسية .
وقد مضيت أشهر معدودة على انطلاق مرسيدس إي كلاس 2021 بتحديثات منتصف العمر للتصميم والمحركات، مع العلم أن الجيل الجديد لن ينطلق في الأسواق قبل 2023 أو 2024.
وستحصل السيارة على تحديثات هادئة للتصميم، خاصة للمصدات، والشكل للعام المقدمة، ولكن مع الاحتفاظ بالطابع المألوف الحالي للسيارة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مرسيدس E-Class الجيل القادم يظهر بالشكل التخيلي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق