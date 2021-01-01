

مرسيدس E-Class الجيل القادم يظهر بالشكل التخيلي مرسيدس E-Class الجيل القادم يظهر بالشكل التخيلي

المربع نت – بدأت مرسيدس بالفعل باختبار الجيل السادس الجديد كلياً لإي كلاس والذي رصدته العدسات التجسسية مؤخراً أثناء اختباره في شوارع جنوب أوروبا، مع ظهور السيارة في تصاميم تخيلية جديدة من Kolesa بناء على تلك الصور التجسسية .



وقد مضيت أشهر معدودة على انطلاق مرسيدس إي كلاس 2021 بتحديثات منتصف العمر للتصميم والمحركات، مع العلم أن الجيل الجديد لن ينطلق في الأسواق قبل 2023 أو 2024.



وستحصل السيارة على تحديثات هادئة للتصميم، خاصة للمصدات، والشكل للعام المقدمة، ولكن مع الاحتفاظ بالطابع المألوف الحالي للسيارة.

ومن المتوقع تحديث الداخلية بشكل واسع وإضافة شاشات أكبر حجماً ومواد أعلى جودة وتقنيات أكثر تطوراً لمساعدة السائق، كما سيتم تحديث مجال المحركات لتحسين معدلات الأداء والصرفية، وسنعلم المزيد خلال الأشهر القادمة.



