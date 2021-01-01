

انخفاض الأوفر برايس على موديل 2022 من بيجو 5008 بشكل كبير انخفاض الأوفر برايس على موديل 2022 من بيجو 5008 بشكل كبير

شهدت الفترة الماضية تغير في أسعار موديل 2022 من بيجو 5008 التي تنتمي لفئة كروس أوفر وSUV في السوق المحلي، حيث كان هذا التغيير غير رسمي لأنه تمثل في هبوط كبير بقيم الأوفر برايس المفروضة من التجار والموزعين على السيارة، حيث يضيف بعض الموزعين في مصر هذه الزيادة على السعر الرسمي مقابل تسليم السيارة بشكل أسرع للعميل.



وتراجعت مؤخرا هذه الزيادات الغير رسمية على فئات السيارة بعد أن وصلت ذروتها إلى 60 ألف جنيه لتهبط قيمتها وتتراوح من 25 إلى 35 ألف جنيه فقط، وبذلك أصبحت اسعارهم في السوق المصري كالتالي:



- فئة أولى Active بسعر 576 ألف جنيه (يضاف 25 ألف جنيه أوفر برايس).

قد يعجبك أيضا...

- فئة أولى Active بشاشة 10 بوصة نظام iCockPit بسعر 590 ألف جنيه (يضاف 30 ألف جنيه أوفر برايس).- فئة ثانية Allure بسعر 626 ألف جنيه (يضاف 25 ألف جنيه أوفر برايس).- فئة ثانية Allure بشاشة 10 بوصة نظام iCockPit بسعر 640 ألف جنيه (يضاف 30 ألف جنيه أوفر برايس).- فئة ثالثة GT بسعر 700 ألف جنيه (يضاف 30 ألف جنيه أوفر برايس).- فئة ثالثة GT بفرش داخلي أحمر بسعر 710 ألف جنيه (يضاف 30 ألف جنيه أوفر برايس).- فئة ثالثة GT بفرش داخلي أحمر وشاشة 10 بوصة نظام iCockPit بسعر 724 ألف جنيه (يضاف 35 ألف جنيه أوفر برايس).جدير بالذكر أن هذه السيارة المتاحة محليا تحمل محرك مكون من 4 اسطوانات، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 165 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).