قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بتنفيذ حملات ميدانية بمختلف محافظات الجمهورية للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهاز ورصد المخالفات المتعلقة بتداول، واستخدام أجهزة الاتصالات غير مطابقة للمواصفات وخاصة أجهزة تقوية الشبكات التى لها تأثير سلبى على جودة خدمات الاتصالات، وذلك فى إطار قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بدوره فى تنظيم وحوكمة سوق الاتصالات وتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تنفيذ مأموريات من إدارة شرطة الاتصالات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وبصحبة مفتشى ومأمورى الضبط القضائى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من تم رصد أجهزة مخالفة بحوزتهم، حيث أسفرت سلسة الحملات عن ضبط عدد 576 جهاز تقوية شبكة غير مطابق للمواصفات و1159هوائى تقوية، و26 شبكة إنترنت غير شرعية فى الأربع محافظات.
ويؤكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه مستمر فى تنفيذ اجراءات حوكمة وضبط سوق الاتصالات عن طريق تنفيذ الحملات الميدانية ضماناً لحقوق مستخدمى الاتصالات وللتأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل السوق، والقضاء على الممارسات السلبية والظواهر المخالفة للقانون بسوق الاتصالات والتى تؤثر سلباً على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وعلى جودة وكفاءة أجهزة الاتصالات المستخدمة بالسوق.
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التعليقات على تنظيم الاتصالات: ضبط 1700 جهاز يؤثر على جودة الخدمة في 4 محافظات
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