

تنظيم الاتصالات: ضبط 1700 جهاز يؤثر على جودة الخدمة في 4 محافظات تنظيم الاتصالات: ضبط 1700 جهاز يؤثر على جودة الخدمة في 4 محافظات

قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بتنفيذ حملات ميدانية بمختلف محافظات الجمهورية للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهاز ورصد المخالفات المتعلقة بتداول، واستخدام أجهزة الاتصالات غير مطابقة للمواصفات وخاصة أجهزة تقوية الشبكات التى لها تأثير سلبى على جودة خدمات الاتصالات، وذلك فى إطار قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بدوره فى تنظيم وحوكمة سوق الاتصالات وتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.



وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تنفيذ مأموريات من إدارة شرطة الاتصالات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وبصحبة مفتشى ومأمورى الضبط القضائى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من تم رصد أجهزة مخالفة بحوزتهم، حيث أسفرت سلسة الحملات عن ضبط عدد 576 جهاز تقوية شبكة غير مطابق للمواصفات و1159هوائى تقوية، و26 شبكة إنترنت غير شرعية فى الأربع محافظات.



ويؤكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه مستمر فى تنفيذ اجراءات حوكمة وضبط سوق الاتصالات عن طريق تنفيذ الحملات الميدانية ضماناً لحقوق مستخدمى الاتصالات وللتأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل السوق، والقضاء على الممارسات السلبية والظواهر المخالفة للقانون بسوق الاتصالات والتى تؤثر سلباً على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وعلى جودة وكفاءة أجهزة الاتصالات المستخدمة بالسوق.

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كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد اتخذ مجموعة من القرارات والإجراءات لرفع مستوى جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين، حيث اعتمد الجهاز بدء العمل بالترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول فى الحيز الترددى 2600 بتقنية TDD بحجم 40 ميجاهرتز من إجمالى حزمة الترددات التى حصلت على حق استخدامها الشركات العاملة فى السوق، والتى ستسهم فى إحداث نقلة نوعية بجودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات بما يتماشى مع أعلى المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها لجودة الخدمات، كما قام الجهاز باعتماد انشاء وتشغيل 2291 محطة محمول جديدة خلال عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 92% مقارنة بالعام 2020، وذلك ضمن المنظومة الجديدة لتسريع إجراءات إنشاء محطات التغطية بخدمات المحمول، مما يؤثر بشكل إيجابى على جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصرى.