تطورات أسعار الدينار الكويتى فى مصر اليوم السبت وفق بيانات السوق المصرفى

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 18-12-2021، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى 49.16 جنيه للشراء، و 51.99 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 48.44 جنيه للشراء، و 52.05 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.53 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:
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